Toros a un juego de perder la final de la Serie del Rey

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana se encuentran a un juego de perder la final de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de caer por pizarra de 5-1 contra los Pericos de Puebla, en juego celebrado en el estadio Hermanos Serdán.



Hoy a las 17:00 horas en el recinto antes mencionado se llevará a cabo el quinto juego de la serie, misma que se encuentra 3-1 a favor de los poblanos, la novena fronteriza está obligado a ganar el cotejo y a imponerse en dos juegos en casa.



El pitcher derrotado fue Miguel Peña, quien luego de lanzar tres entradas y un tercio permitió cinco carreras, seis imparables, una base por bola y sólo tuvo un ponche.



Héctor Galván se proclamó como el pitcher ganador al lanzar cinco entradas completas, en su labor fue tocado por una carrera, se le escaparon cinco hits, aprobó dos pasaportes y recetó un par de chocolates.



Los astados abrieron el marcador en la primera alta con producción de Olmo Rosario, quien conectó un sencillo para mandar a la registradora a José Guadalupe Chávez.



Pericos empató cartones en el cierre de la primera entrada con batazo de José Manuel Rodríguez que empujó la carrera de Nyjer Morgan.



Con rally de cuatro carreras en el cuarto rollo los emplumados sentenciaron el encuentro a su favor; primero con producciones de una carrera por parte de Daric Barton y Rubén Rivera, posteriormente Alberto Carreón con un doblete produjo dos rayitas.



En caso de que la novena manejada por Pedro Meré caiga en el juego de hoy, la franquicia tijuanense estaría obteniendo resignadamente su primer subcampeonato de la LMB, mientras que los verdes comandados por Cory Sander romperían una sequía de 32 años sin campeonato.



Para mañana el probable duelo en el montículo será entre Horacio Ramírez por Toros y Orlando Lara por Puebla.



Equipos 123 456 789 C H E

Tijuana 100 000 000 1 6 0

Puebla 100 400 00X 5 9 0

Pitcher ganador: Hecto Galván (1-0)

Pitcher Perdedor: Miguel Peña (0-2)

Salvamento: No hubo

Jonrones: No hubo

Estadio: Hermanos Serdán

Asistencia: 12 mil 112

Duración: Dos horas 46 minutos