Sufren Toros blanqueada y ceden serie

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana sufrieron su primera blanqueada de la temporada, al caer 1-0 ante Diablos Rojos del México, para ceder la serie ante más de doce mil personas reunidas en los amigables confines del estadio Gasmart.



Manny Barreda y Efrén Delgado se enfrascaron en un gran duelo de pitcheo que se rompió hasta la séptima entrada ya sobre el relevo tijuanense, con una solitaria anotación que marcó la derrota del conjunto fronterizo.



Con el revés los Toros de Tijuana vieron caer su récord a 24-11, pero se mantuvieron en la segunda posición de la Zona Norte, ahora a un juego y medio por debajo de Sultanes de Monterrey.



Luego de argollas por todos lados, los Diablos Rojos le pusieron número a la casa en el séptimo rollo ante el relevo de Jo-Jo Reyes, con sencillo de Refugio Cervantes, quien dejó su lugar al corredor emergente Alejandro Ortiz y enseguida vino el toque de sacrificio de Emmanuel Ávila para poner a Ortiz a medio camino..



Pedro Meré, manejador de los “bureles” llamó del bullpen a Mark Serrano, quien abrió con golpe a Sergio Gastélum y llenó las bases con pasaporte a Juan Carlos Gamboa, para que Carlos Figueroa remolcara la carrera con apenas su segundo hit en la serie.



La amenaza más seria que montaron los anfitriones fue en la novena entrada cuando con un out Isaac Rodríguez dio doblete y avanzó la antesala con rodado a las paradas cortas de Alfredo Amézaga, pero Dustin Martin fue ponchado para el out 27.



La última ocasión en la que los Toros de Tijuana habían sido blanqueados fue el 9 de julio del 2016, al caer 2-0 ante Sultanes de Monterrey en el estadio Gasmart. Tuvieron que pasar 64 juegos de temporada regular para que los tijuanenses recibieran otro “zapato”.



EN LA LOMITA

Manny Barreda abrió en la lomita por Toros de Tijuana y colgó seis argollas de cuatro hits, siete ponches y un solo pasaporte, sin embargo, se fue sin decisión por tercera apertura consecutiva.



Efectuó 105 lanzamientos, cifra alta para un serpentinero del conjunto tijuanense en la presente campaña.



En relevo de Barreda trabajaron el derrotado Jo-Jo Reyes quien retiró los primeros dos tercios de la sétima entrada pero dejó en base la carrera que rompió la paridad, para la que fue la primera anotación que acepta en esta temporada.



Le siguieron Mark Serrano, Gabriel Encinas y Juan Sandoval.



La victoria fue al récord del zurdo cachanilla Efrén Delgado en ocho rondas sin carrera y sólo dos hits, con cinco ponches y dos pasaportes. En sus dos aperturas más recientes contra Toros de Tijuana acumula quince entradas de una sola carrera y apenas dos imparables.



El poblano Nathanael Santiago se apuntó su octavo rescate al retirar la novena entrada.



VIAJA TOROS A SALTILLO

Los Toros de Tijuana tendrán hoy día de viaje para iniciar el viernes una estancia en Saltillo en la que habrán de enfrentarse a Saraperos en el estadio Francisco I. Madero.

El primer choque tendrá verificativo el sábado a las 16:00 horas y el domingo doble cartelera a partir de las 15:00 horas (horarios de Tijuana).



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

México 000 000 100 1 5 0

Tijuana 000 000 000 0 3 0

Pitcher ganador: Efrén Delgado (2-2)

Pitcher derrotado: Jo-Jo Reyes (1-1)

Salvamento: Nathanael Santiago (8)

Estadio: Gasmart

Asistencia: 12 mil 705 aficionados

Duración: 2 horas y 59 minutos