Toros cede 4to juego a Pericos

PUEBLA, Puebla(GH)

Toros de Tijuana no pudo concretar la barrida en la Serie del Rey, cayó 6-3 ante Pericos de Puebla, aunque la serie aún se encuentra a su favor 3-1.



En el Estadio Hermanos Serdán, los bureles dejaron ir una racha de cuatro victorias en ese sitio, pegaron siete hits e igualaron su cuota más baja del 2017 en la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol.



Sergio Mitre (0-1) no pudo brindar una salida eficiente, en lo que su primera apertura contra los emplumados. En tres entradas con un tercio, admitió siete hits, cinco carreras, dio una base por bolas y recetó un ponche.



El ganador fue Andrés Iván Meza (1-0), quien, en cinco innings y un tercio, toleró cinco imparables, tres carreras, dio una base por bolas y ponchó a cuatro.



Deunte Heath (1) fue quien se apuntó el rescate.



Hoy a las 11:00 horas de Tijuana, Toros tendrá la oportunidad de coronarse. Como dato, la mayor cantidad de definiciones en la historia del circuito mexicano (20), ha sido por 4-1.



En la inicial, Andrés Meza de Pericos salió titubeante y Toros no desaprovechó, la primera se hizo de caballito tras golpe a Cyle Hankerd, quien pisó el plato fue José Chávez.



Después, Jorge Cantú pegó doblete que mandó al plato a Roberto López y a Corey Brown, Hankerd también intentó mover la registradora, pero le hicieron out.



Los emplumados se apuntaron su primera rayita en la segunda, con César Tapia en la intermedia, Sergio Pérez le conectó a Sergio Mitre al prado diestro, con lo que Tapia anotó la del 3-1.



A Sergio Mitre se le desmoronó el pitcheo en la cuarta tanda, Héctor Garanzuay pegó doblete que impulsó a Tapia, Alberto Carreón pegó el hit que remolcó la del empate.



Carlos Hernández sacó el segundo out, pero Endy Chávez le tundió con doblete que remolcó dos carreras para poner el electrónico 3-5.



En la octava, Garanzuay remolcó a Ricky Rodríguez para la carrera que significó el 6-3.