Sub 17 también vale oro

En una jornada de finales del futbol de Olimpiada y Nacional Juvenil 2017, Baja California festejó la segunda medalla de oro con el equipo Sub 17 Femenil, al imponerse por 3-1 a Nuevo León en la cancha 2 del Parque Primavera de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.



Baja California vivía la euforia del título nacional de la Sub 15 Femenil,cuando la Sub 17 se encaminó a un triunfo contundente ante Nuevo León, con goles de Nohemí Granados, Victoria López y Kimberly Rodríguez.



Las peninsulares tomaron ventaja en el juego con gol de Granados al minuto 12, con el cual se fueron al descanso; en la parte complementaria, Nuevo León empató al 59 con Natalia Miramontes.



Cuatro minutos más tarde apareció en el área “Vicky” López para enviar el balón al fondo de las redes, luego de un tiro de esquina, y Kimberly Rodríguez se encargó de dar la puntilla final al 69 con un disparó que batió a la portera Tania González.