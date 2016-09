Serie igualada para Toros

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana sucumbieron 6-3 con Pericos de Puebla, y se empató 1-1 la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en juego efectuado en el estadio Gasmart.



Por Pericos, Travis Blackley reclamó el triunfo al completar cinco entradas y dos tercios, en su labor fue tocado por tres carreras, permitió cuatro imparables, aprobó tres pasaportes y recetó tres ponches.



La derrota se la adjudicó Barry Enright, quien lanzó tres entradas y dos tercios, le anotaron cuatro carreras, cedió ocho imparables, dio una base por bolas y tuvo dos ponches.



El equipo poblano abrió el marcador en la apertura del segundo capítulo, en su primer turno del cotejo, el campeón de bateo de la liga, César Tapia conectó cuadrangular con dirección hacia el jardín izquierdo para marcar el 1-0.



En la cuarta alta, Tapia pegó sencillo para impulsar la carrera de Daric Barton, quien previamente conectó un triplete antes de pisar la registradora.



Con doblete remolcador de Willy Taveras, Alberto Carreón y Tapia llegaron a home para ampliar la ventaja 4-0 a favor de la novena verde.



Los “astados” despertaron en el cierre del quinto rollo con producción de Carlos Valencia, quien envió un doble por regla de campo que mandó al tijuanense, Óscar Robles, a la registradora para poner cartones de 4-1.



Dustin Martin volvió a acaparar los reflectores, luego de mandar a doña blanca a las gradas del jardín derecho e impulsar de paso a Alex Romero y para acercarse 4-3.



Pericos puso dos rayitas más en el marcador en el octavo y noveno rollos con producciones de Barton y Nyjer Morgan, respectivamente.



Mañana la serie se trasladará a Puebla, por la disputa del tercero de la serie, a llevarse a cabo a las 14:00 horas.



El probable duelo monticular será entre Miguel Peña, por Toros, y Mauricio Lara, por Puebla.



JUEGO 3???

?TIJUANA vs. PUEBLA

Sábado 10 de septiembre

Horario: 14:00 horas

Estadio: Hermanos Serdán



JUEGO 4

TIJUANA vs. PUEBLA

Domingo 11 de septiembre

Horario: 11:00 horas

Estadio: Hermanos Serdán



JUEGO 5

TIJUANA vs. PUEBLA

Lunes 12 de septiembre

Horario: 17:00 horas

Estadio: Hermanos Serdán



JUEGO 6*

PUEBLA vs. TIJUANA

Miércoles 14 de septiembre

Horario: 19:35 horas

Estadio: Gasmart



JUEGO 7*

PUEBLA vs. TIJUANA

Jueves 15 de septiembre

Horario: 19:35 horas

Estadio: Gasmart

*De ser necesarios