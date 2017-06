Madruga Toros y gana serie

TORREÓN, Coahuila(GH)

Alex Liddi disparó cuadrangular con dos en base y Dustn Martin agregó un bombazo solitario, en el ataque de cinco carreras de la primera entrada, con el que Toros de Tijuana derrotaron 11-4 a Vaqueros de Unión Laguna, para ganar la serie en el estadio Revolución.



El “carabinieri” italiano terminó con cuatro carreras empujadas y su compañero Alfredo Amézaga también acumulo cuatro remolques, para que el conjunto fronterizo mejorara su marca a 36-23 y se mantuviera en la segunda posición de la Zona Norte, a cuatro juegos y medio de Sultanes de Monterrey.



Los Toros de Tijuana no se anduvieron por las ramas al iniciar el duelo a tambor batiente, con doblete de José Guadalupe Chávez y sencillo productor de Alfredo Amézaga para la primera rayita.



El batazo de dos bases fue el hit doscientos de Chávez con la casaca fronteriza.



El ataque prosiguió con pasaporte a Cyle Hankerd, seguido del cuadrangular de Alex Liddi para tres carreras más y dos bateadores más tarde se apareció Dustin Martin para unirse a la fiesta y descargar un obús por encima de la terraza del jardín derecho para el rápido 5-0.



Liddi llegó a quince palos de vuelta entera para encabezar la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que el texano sumó su octavo en la temporada y el 34 con la franela tijuanense, cifra alta de la franquicia.



Los Vaqueros de Unión Laguna hicieron del sol su aliado en el cierre de ese mismo capítulo, ya que Welington Dotel dio rola franca a las paradas cortas, donde José Guadalupe Chávez tomó sin problema y envió su tiro a la inicial, pero Óscar Robles no pudo controlar la pelota que se le perdió entre el astro rey y propició que Dotel le diera la vuelta al cuadro para la carrera sucia.



Los “guindas” se acercaron con tres anotaciones en el tercer rollo, con sencillos productores de Welington Dotel y el tijuanense Ricky Álvarez, para que después anotara Alberto Callaspo con “wild pitch” de Alex Sanabia.



Los “bureles” volvieron a mover el marcador en la quinta ronda cuando Corey Brown dio sencillo y, ya con do outs, Dustin Martin fue golpeado y Roberto López la puso en el pasto de jardín izquierdo para la carrera de Brown y el 6-4 en el pizarrón.



La octava entrada hizo más grande el “colchón” para los tijuanenses cuando, luego de su homenaje, Óscar Robles dio sencillo, luego se robó la segunda base y alcanzó la antesala con imparable de Alfredo Amézaga, para completar el circuito cuando Alex Liddi recibió pasaporte con bases llenas.



Los Toros remacharon la victoria al abrirse la novena entrada y todo con dos outs, ya que Roberto López caminó gratis, Óscar Robles dio su segundo hit de la noche, Isaac Rodríguez le sacó copia a la pieza de Robles para que se llenaran las bases y luego Alfredo Amézaga se dió un festín con doble para limpiar la mesa y empujar tres más.



El propio “Feyo” también le dio la vuelta al cuadro con imparable de Chritopher Valencia al prado central para la paliza de 11-4.



Con su par de inatrapables, Robles llegó a mil 567 en su carrera dentro de la Liga Mexicana de Beisbol y se ubicó en la posición 103 de todos los tiempos, superando a William Berzunza (1,566) y Edgar Quintero (1,565).



EN LA LOMITA

Los honores en el centro del diamante fueron para Alex Sanabia, su tercera victoria de la temporada en cinco intentos, al cubrir las cinco rondas reglamentarias de cuatro carreras, tres de ellas limpias, con tres ponches y sin pasaporte.



En su auxilio le entraron al quite Ricky Romero impecable en la sexta, Carlos Fisher debutó en la séptima sin carrera, seguido de Jo-Jo Reyes dominante en la octava y Gabriel Encinas necesitó cinco bateadores para cerrar el juego sin daños.



El descalabro fue para el tijuanense Óscar Verdugo en cuatro tandas y dos tercios de seis carreras, cinco de ellas en el primer rollo, seis hits, cinco bases por bolas y dos chocolates. Lo relevaron Héctor Villalobos, Rafael Córdova, Jovany López, Felipe Arredondo y Francisco Gil.



ABREN SERIE EN TIJUANA

Los Toros de Tijuana volverán a casa para abrir serie mañana contra Generales de Durango en los amigables confines del estadio Gasmart.



Los lazadores probables para esta serie son Miguel Peña, Rafael Díaz y Manny Barreda por los “bureles”, mientras que los “militares” anuncian a Rodolfo Pineda, Óscar Hurtado y Francisley Bueno, con horarios de 19:35 para el viernes, 19:05 el sábado y 18:05 el domingo.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 500 010 014 11 16 1

Unión Laguna 103 000 000 4 8 0

Pitcher ganador: Alex Sanabia (3-0)

Pitcher derrotado: Óscar Verdugo (2-2)

Cuadrangulares: (TIJ) Alex Liddi (15), Dustin Martin (8)

Estadio: Revolución

Asistencia: 3 mil 817 aficionados

Duración: 3 horas y 18 minutos