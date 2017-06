información relacionada Fotogalería Cumple Zonkeys compromiso con Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Zonkeys de Tijuana mostró una nueva cara en el segundo juego de la serie de postemporada ante Ostioneros de Guyamas, se impuso de forma dramática 87-84.



Con el resultado obtenido irá a encarar los próximos tres juegos de visita con la serie 1-1. Los playoffs del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico dan el pase al mejor en cuatro de siete posibles encuentros.



En el primer parcial, no cambiaron mucho los tintes del primer encuentro de la serie, Ostioneros a ritmo directo en ofensiva y Zonkeys sin un orden defensivo que les permitiera bajar las revoluciones al rival.



Fue a la mitad del segundo periodo cuando los burrecebras mostraron reacción, luego de llegar ir abajo 27-36, se acercaron y lograron mandar el descanso con 44-45, aun favorable para el equipo de Guyamas pero con un envión anímico importante.



Los locales se hicieron sentir en los duelos individuales para darle la vuelta al marcador y liderarlo de cara a la recta final, Karim Rodríguez y Cyrus Tate fueron los elementos clave, el episodió terminó 67-66.



Los últimos diez minutos fueron un intercambio de puntos que no vislumbraban un dominador claro, Tate no dejó de aumentar su cuenta personal, pero fue hasta que Gregoy Smith y Cesar Martin del Campo encestaron triples consecutivos para lograr dictaminar diferencias.





RESULTADO

ZONKEYS 87-84 OSTIONEROS



PIZARRA

EQUIPO 1 2 3 4 TOTAL

Zonkeys 25 19 23 20 87

Ostioneros 33 12 21 18 84



MEJORES JUGADORES

Zonkeys

Cyrus Tate, 27 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias

Karim Rodríguez, 18 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia

Richard Williams, 14 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias



Ostioneros

Paul Marigney, 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias

Rashad Woods, 21 puntos, 5 rebotes, 1 asistencias

Carl Jones, 14 puntos, 1 rebotes, 4 asistencias