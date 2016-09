información relacionada Fotogalería Toros pasan sobre Pericos 1-0 en el estadio Gasmart

TIJUANA, Baja California(GH)

Con cuadrangular de Dustin Martin en el cierre de la novena entrada, los Toros de Tijuana vencieron 1-0 a Pericos de Puebla en el primer juego de la final perteneciente a la edición 56 de la Liga Mexicana de Beisbol o la denominada Serie del Rey.



Con el triunfo, obtenido en el estadio Gasmart, los bureles se adelantaron 1-0 en la serie, donde el objetivo es ganar cuatro de siete posibles juegos; mañana a las 19:30 horas disputarán el segundo encuentro en el recinto antes mencionado.



Los campeones de la Zona Norte dirigidos por el veracruzano Pedro Meré y los monarcas de la Zona Sur comandado por el estadounidense Cory Synder, mantuvieron un duelo de pitcheo durante nueve entradas y media sin permitir carreras.



Con el duelo, esta es la ocasión número 25 de enfrentamientos entre manejadores mexicanos y extranjeros en una final de la LMB.



Por Tijuana el primero en subir al montículo fue Horacio Ramírez, quien se fue sin decisión luego de lanzar seis rollos completos sin permitir carreras, ponchar a cinco bateadores, otorgar un pasaporte y cuatro imparables.



El triunfo lo reclamó Juan Sandoval, al completar dos entradas, no permitir carreras, ponchar a dos toleteros y ceder solamente con dos pasaportes.



Orlando Lara, completó para Puebla ocho entradas, no recibió carreras, le pegaron dos imparables, regaló cinco bases por bolas, tuvo cuatro poches y se fue sin decisión.



El derrotado fue Carlos Bustamante, quien al completar su tercer lanzamiento en la novena baja Dustin Martin le dio la bienvenida con un bambinazo para finiquitar el cotejo.



Por primera vez en su historia, la franquicia fronteriza se encuentra jugando su primera serie del rey y se mantiene con altas expectativas de coronarse.



En el otro extremo desde su aparición en la LMB en el año 2000 como Pericos, la franquicia no ha podido conquistar un trofeo, y suma un total de 32 años sin hacerlo, el último gallardete obtenido por la organización fue en 1986 como Ángeles Negros de Puebla.