Arkangel Divino y Último Maldito se preparan para su próxima lucha

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de un debut exitoso en el Auditorio Municipal de Tijuana Fausto Gutiérrez Moreno, los hermanos de sangre y rivales luchísticos, Arkangel Divino y Último Maldito se encuentran afilando sus llaves para su próxima aparición profesional.



Aquellos niños de 11 años originarios de Aguascalientes, que se dieron a conocer por ofrecer un espectáculo de lucha libre en cruceros del Bulevar Benítez, hoy se encuentran concentrados en seguir abriéndose paso en los entarimados de la república mexicana.



El sueño de consolidarse en el pancracio mexicano es el camino a seguir, y para lograrlo todos los días entrenan en la escuela del auditorio de Tijuana.



Para solventar gastos alimenticios, renta y los que requiere una preparación deportiva, los gladiadores continúan ganándose la vida en el cuadrilátero de asfalto.



“Físicamente estamos listos para cualquier oportunidad que se nos presente de luchar en México o incluso si llega la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos, seguimos luchando en los semáforos por pasión y también por economía”, expresó Arkangel Divino.



Los jóvenes prospectos, hace un par de años sacaron su licencia como luchadores profesionales y debutaron en su estado de origen, posteriormente volvieron a Tijuana y el mes pasado lucharon en la función estelarizada por el Hijo del Santo y Santo Jr.



“Todos pensaba que íbamos a luchar juntos pero eso no es posible, yo soy rudo y no soporto a los técnicos y por eso en la siguiente función de The Crash (24 de septiembre) lucharé en contra de Arkangel Divino y le demostraré quien es mejor”, puntualizó Último Maldito.