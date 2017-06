información relacionada Fotogalería Zonkeys no pudo con Ostioneros

TIJUANA, Baja California(GH)

“Si mañana hacemos el ridículo como lo hicimos hoy, cabezas van a rodar”, fueron las palabras del presidente de Zonkeys de Tijuana, Rafael Carrillo, en medio de la duela del Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez con el micrófono en la mano.



Zonkeys no pudo encontrar las vías para derrotar a Ostioneros de Guaymas en el primer encuentro de la postemporada del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacifico y terminó por caer 86-103 con una actuación que el presidente del equipo definió como “mediocre”.



Pero los burrocebras tendrán mañana a las 19:00 horas la posibilidad de hacerle frente a las declaraciones de su propietario en el segundo juego de la serie que premia al mejor en cuatro de siete juegos posibles.



Hasta el medio tiempo había sido un duelo parejo, donde los visitantes se encontraban al frente por marcador de 44-55, incluso, Zonkeys llegó a liderar el juego por diferencia de cuatro puntos.



Lo problemas para los locales se presentaron después del medio tiempo, cuando Ostioneros no bajó el ritmo ni las intenciones de ir al frente.



Carl Devonte Jones fue la pieza clave en causarle estragos al aro de Zonkeys, el estadounidense hizo 28 puntos y dio tres asistencias.



Mientras que, por los locales, Karim Rodríguez sacó la casta en hacer 24 puntos para erigirse como su mejor encestador.



ZONKEYS 86-103 OSTIONEROS



PIZARRA

EQUIPO 1 2 3 4 TOTAL

Zonkeys 24 20 21 21 86

Ostioneros 27 28 30 18 103



MEJORES JUGADORES

ZONKEYS

Karim Rodríguez, 24 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias

Gregory Smith, 22 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias

Cyrus Tate, 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias



OSTIONEROS

Carlo Jones, 28 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias

Brandon West, 22 puntos, 9 rebotes, 0 asistencias

Paul Reyes, 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias









