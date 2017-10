Cambia los guantes por tarjetas de boxeo

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el conocimiento y la experiencia de intercambiar golpes en el encordado, el ex púgil Ángel “Bofo” Viedas tiene como meta personal marcar historia en el boxeo pero ahora impartiendo justicia con las papeletas de juez profesional.El tijuanense de 30 años de edad, desarrolló un carrera profesional donde obtuvo 22 triunfos, ocho de ellos por nocaut, nueve derrotas y un empate, cabe señalar que desde principios de 2015 tuvo una racha de 10 triunfos al hilo.“Me di cuenta de que físicamente me estaba costando mucho trabajo estar al nivel de peleadores más jóvenes, por motivo personal y también económica decidí retirarme como boxeador y ahora seguir en este bonito deporte pero del otro lado ring”.El último triunfo de Viedas fue el dos de febrero del año en curso por decisión mayoritaria después de ocho rounds de peso Superpluma ante el local César Ramírez (10-2), y fue celebrado en el Bar Rancho Grande de Tijuana.“Después de mis triunfos seguidos salieron muchos nombres conocidos para rivales próximos, muchos de ellos de calidad y hasta de la elite boxística, yo con todos quería pelear sin problema pero en ninguno me quería pagar bien, y esa es otra razón que me desanimó un poco”.El “Bofo”, quien actualmente funge como juez en la Comisión de Boxeo de Tijuana, detalló que su vigente sueño es forjar una carrera intachable y trascender a nivel internacional y puntualizo con ‘Preferí retirarme como el rey, el campeón de mi colonia antes de ser el escalón con el que pasaron otros.