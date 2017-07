Retoman Toros primer lugar del norte con barrida

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Los Toros de Tijuana nunca se dan por vencido y ya están en el primer lugar de la Zona Norte.



El conjunto fronterizo marcó carreras en el octavo y noveno episodio para empatar y una en la décima para vencer 8-4 a Sultanes de Monterrey en diez entradas y completar la barrida en el estadio Monterrey.



Fue la quinta victoria en fila para la “embestida” que dirige Pedro Meré y consumaron la primera limpia que reciben los regiomontanos en casa esta temporada, además, mejoraron su marca a 54-26 para apoderarse del primer lugar de la Zona Norte, con medio juego de ventaja sobre los mismos Sultanes de Monterrey.



Además, el resultado favorable le dio a los tijuanenses la décima serie ganada por limpia en esta campaña y es la primera ocasión desde el 10 de mayo en que se encuentran en lo más alto del pelotón norteño.



Al igual que en el duelo del miércoles, hoy los Toros de Tijuana anotaron primero, ya que se adelantaron en la segunda entrada con doblete de Óscar Robles que remolcó a Jorge Cantú y agregaron unan más en el tercer rollo, cuando Alfredo Amézaga disparó su tercer cuadrangular de la temporada para el 2-0.



Los regiomontanos emparejaron la balanza con un solo swing en el cuarto tramo, cuando Luis Juárez la botó por el prado izquierdo con Ramón Ríos en tránsito.



Por la misma vía tomaron la ventaja los dueños del patio, cuando en el sexto rollo se apareció Zoilo Almonte para botarla y de nueva cuenta Ríos estaba en las almohadillas para mover el marcador a 4-2.



La “embestida” se acercó en la octava entrada con el cuadrangular 19 de la temporada de Corey Brown, un cañonazo por lo más lejano del parque y en la novena vino la paridad sobre el estelar cerrador Wirfin Obispo.



En ese episodio Jorge Cantú abrió la tanda con sencillo y fue sustituido en la inicial por Chris Valencia, quien avanzó a la intermedia con toque de sacrificio de Juan Apodaca y de ahí se fue hasta la registradora con el error del parador en corto Walter Ibarra a poderoso rodado de Óscar Robles para el 4-4.



Con su batazo de cuatro esquinas el estadounidense se quedó sólo en el liderato de la Liga Mexicana de Beisbol y de paso igualó a Dustin Martin (2016) y Russel Branyan (2014) como los máximos cañoneros de Toros de Tijuana en una campaña.



La victoria para los Toros de Tijuana se fincó en la parte alta de la entrada once, cuando con un out, Roberto López dio sencillo y anotó con imparable al callejón de José Guadalupe Chávez, quien a su vez alcanzó la registradora con un toque suicida ejecutado de manera perfecta por Alfredo Amézaga, para desequilibrar la balanza.



Todavía faltaba el “tiro de gracia” y ese lo dio Dustin Martin, quien se encontró con las bases llenas y dio imparable al derecho para dibujar el pizarrón final de 8-4.



EN LA LOMITA

Por Toros abrió Horacio Ramírez y se fue sin decisión en cinco episodios de dos carreras, cuatro hits, la misma cantidad de ponches, sin pasaportes. Le siguieron Ricky Romero para una entrada y un tercio de dos carreras, Jo-Jo Reyes, Mark Serrano, el ganador Pedro Villarreal y Edwin Quirarte.



Edgar González inició por los anfitriones y tampoco tuvo “vela en el entierro”, en seis tandas y un tercio de par de anotaciones, ocho imparables, cinco chocolates y dos transferencias.



En su auxilio circularon Thomas Melgarejo para una carrera en dos tercios y Wirfin Obispo, quien voló su sexto rescate de la temporada y le siguió el derrotado Marcos Rivas y Edgar Torres.



VISITAN TOROS A ACEREROS

Los Toros de Tijuana abrirán serie mañana contra Acereros del Norte en el estadio Monclova, con el primer duelo pactado para las 17:30 horas (horario de TJ).



Los lanzadores probables para el juego de mañana son Carlos Hernández (6-1: 2.69) y Ryan Verdugo (5-2; 3.43) por los anfitriones.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 10 11 C H E

Tijuana 011 000 011 04 8 17 1

Monterrey 000 202 000 00 4 8 3

Pitcher ganador: Pedro Villarreal (2-0)

Pitcher derrotado: Marcos Rivas (3-2)

Cuadrangulares: (TIJ) Alfredo Amézaga (3) y Corey Brown (19)

(MTY) Luis Juárez (13) y Zoilo Almonte (13)

Estadio: Monterrey

Asistencia: 15 mil 439 aficionados

Duración: 4 horas