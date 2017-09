información relacionada Fotogalería Toros se lleva el primero de La Serie del Rey

TIJUANA, Baja California(GH)

Toros de Tijuana dio el primer paso para llevarse la Serie del Rey al derrotar 8-2 a Pericos de Puebla en el Estadio Gasmart.



Encabezados por tres carreras impulsadas por Roberto López, quien se llevó su séptimo reconocimiento como jugador del partido, los dirigidos de Pedro Meré presentaron una ofensiva de doce hits.



Tambien destacó con el madero Cyle Hankerd, al irse de 5-3.

El abridor por los bureles fue Miguel Peña, quien trabajó cinco entradas, donde le pegaron cuatro hits, admitió dos carreras, dio dos bases por bolas, una por golpe y ponchó a un par. Quien sigue sin perder en casa, aunque sin agenciarse el triunfo ante Pericos.



La victoria fue para Jo-Jo Reyes (1-0) quien con una pitchada sacó un doble play que apagó el fuego de los comandados por Tim Johnson en la sexta.



La derrota fue para el norteamericano Josh Roenicke (0-1), en cinco entradas y un tercio, permitió seis hits, le movieron cuatro veces la registradora, dio cuatro pasaportes y ponchó a siete.



En la tercera, Roberto López elevó de sacrificio, con lo que Juan Apodaca aprovechó para anotar la primera.



En la siguiente entrada, con Dustin Martin con el madero, Cyle Hankerd anotó en wild pitch del abridor Josh Roenicke.



Pericos empató el electrónico, se acercó en la quinta cuando Alberto Carreón pegó un doblete que remolcó a Sergio Pérez y en la sexta, Ricky Rodríguez conectó una línea al jardín derecho con la que pisó la almohadilla Issmael Salas.



Los Toros se mostraron imponentes en la sexta entrada, consumaron un rally de seis carreras, Pericos necesitó de cuatro serpentieros para solventar el inning.



Apodaca impulsó la del 3-2, José Chávez conectó para mandar al venezolano a home, Roberto López impulsó dos con doblete, con la cuenta en 3-2, Corey Brown produjo la séptima y Hankerd cerró la tanda con imparable al prado izquierdo que mandó a su compatriota al plato.



La serie continua hoy a las 19:35 en el Estadio Gasmart, los juegos tres y cuatro se disputarán el viernes y sábado en el Estadio Hermanos Sérdan de Puebla.





PUEBLA 2-8 TIJUANA

PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 C H E

PUEBLA 000 011 000 2 5 2

TIJUANA 001 106 00X 8 12 1



Pitcher ganador: Jo-Jo Reyes (1-0)

Pitcher derrotado: Josh Roenicke (0-1),

Salvamento: No hubo

Jonrones: No hubo

Estadio: Gasmart

Duración: Dos horas con 53 minutos

Asistencia: 15 mil 105 espectadores