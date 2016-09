Toros de Tijuana Campeones del Norte

información relacionada Fotogalería Toros hacen historia, son campeones del norte en LMB

MONTERREY, Nuevo León (GH)

Los Toros de Tijuana son los campeones de la Zona Norte y disputarán su primera Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol.



Alex Sanabia se guardó su mejor salida para el momento exacto, mientras que Dustin Martin disparó panorámico cuadrangular y Roberto López agregó otro bombazo, para que los Toros de Tijuana vencieran 5-2 a Sultanes de Monterrey y se coronaran campeones de la Zona Norte en el mismo Palacio Sultán.



La habitual dosis de drama estuvo incluida como en los primeros seis juegos de esta serie, sin embargo, al final llegaron los batazos oportunos, sobre todo en la sexta entrada, cuando los Toros de Tijuana fincaron la victoria y el campeonato norteño.



La pizarra se movió en la misma primera entrada y los Sultanes fueron los primeros en anotar cuando, luego de un out, le ligaron tres imparables a Alex Sanabia de los bats de Ramón Ríos, Chris Roberson y Alex Valdez, este último de dos bases para remolcar a Ríos con el 1-0.



La entrada le salió barata a Sanabia, ya que tenía bases llenas con un solo out y ya con la carrera a cuestas, sin embargo, dominó a Agustín Murillo con elevado corto al central y a Heber Gómez con rodado a la intermedia.



Los Toros de Tijuana igualaron en el cuarto rollo y armaron su ataque con dos outs en la pizarra, gracias a imparable de Olmo Rosario, Juan Apodaca se embasó con error de Heber Gómez y luego de base por bolas a Óscar Robles, llegó Carlos Valencia para remolcar el empate con hit al central.



Fue en la seta entrada cuando el conjunto que dirige Pedro Meré se puso adelante, al aparecer Dustin Martin para conectar un panorámico cuadrangular solitario para ponerse al frente 2-1.



Todavía faltaba más en ese prolífico sexto rollo, ya que Olmo Rosario dio sencillo y avanzó a segunda con toque de sacrificio de Juan Apodaca, para anotar con doblete de Óscar Robles y el tijuanense también pisó el pentágono con sencillo de Edson García, marcando el 4-1.

La séptima entrada siguió sonriendo a los Toros de Tijuana y sumaron a su cuenta por la vía del poder, ya que Roberto López le prendió una recta cerrada a Atahualpa Severino y se la depositó del otro lado de la barda para silenciar de nueva cuenta al “Palacio Sultán” y poner los cartones 5-1.



Los Sultanes se acercaron en el octavo rollo con imparable productor de Alex Valdez que remitió a Chris Roberson para el 5-2 final.



EN LA LOMITA



Alex Sanabia tuvo una soberbia actuación monticular y en un inmueble tan difícil como es el estadio Monterrey, ya que luego del titubeo en la primera entrada, recompuso el camino para terminar su actuación en seis entradas y dos tercios de una carrera y seis hits, con un ponche y una base.



En su auxilio subieron a la lomita Gerardo Sánchez, Juan Sandoval y Jason Urquídez con el rescate.



Por Sultanes abrió César Carrillo y se fue luego con la derrota de cinco entradas y dos bateadores de la sexta entrada, con tres carreras, siete hits, tres ponches y una base por bolas. En su relevo apareció Javier Solano y no pudo contener el ataque de la sexta y en ese lapso le hicieron una carrera con tres hits.



Terminaron Atahualpa Severino y Edgar González.



SERIE DEL REY



Los Toros de Tijuana se medirán a Pericos de Puebla a partir del miércoles a las 19:35 horas en los amigables confines del estadio Gasmart, en lo que será el inicio de la Serie del Rey.



Ninguno de los manejadores ha anunciado a sus abridores, sin embargo, los probables son Horacio Ramírez por Toros de Tijuana y Travis Blackley por los verdes.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 103 100 5 12 0

Monterrey 100 000 010 2 9 1

Pitcher ganador: Alex Sanabia

Pitcher derrotado: César Carrillo

Salvamento: Jason Urquídez

Cuadrangulares: (Tij) Dustin Martin (2)

Estadio: Monterrey

Asistencia: 25 mil 621 aficionados

Duración: 3 horas y 5 minutos