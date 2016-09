Toros se van al límite

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Los Toros de Tijuana tendrán que jugar una vez más en busca de coronarse campeones de la Zona Norte, luego de caer por pizarra de 5-3 ante Sultanes en el estadio Monterrey, una derrota que hizo que la Serie de Campeonato se empatara a tres triunfos por bando.



Miguel Peña fue el encargado de iniciar en la lomita por Tijuana y se fue luego de tres entradas de una carrera, cuatro hits, dos pasaportes y tres ponches, dejando el juego ganado. En su lugar relevó Rafael Díaz para un tercio de dos carreras con las que cargó con la derrota.



Por Sultanes abrió el tijuanense Marco Tovar y sólo lo aguantaron un tercio de una carrera y tres hits, dejando su lugar al ganador Mario González, quien cubrió cinco entradas y un tercio de una carrera.



Los tijuanenses lograron irse al frente en los primeros dos episodios, sin embargo en esta ocasión no pudieron mantener la ventaja y dejaron a 15 bateadores en los senderos, para que la pelea por el título norteño se alargó al máximo.



Mañana a las 17:00 horas (horario de Baja California) se jugará el séptimo encuentro para definir al representante de la Zona Norte en la Serie del Rey.



Los Toros pegaron primero al anotar en su primera oportunidad con el madero, cuando José Guadalupe Chávez abrió el juego con doblete y avanzó a la antesala con toque de sacrificio de Alex Romero, para timbrar con imparable de Roberto López al izquierdo y marcar el 1-0 en el mismo primer acto.



Marco Tovar, lanzador tijuanense que abrió por Sultanes, sólo pudo sacar un tercio y recibió tres hits y una carrera, antes de que el manejador Félix Fermín lo removiera del partido y llamara del bullpen a Mario González.



Los Sultanes respondieron en la parte baja de ese mismo episodio con doble de Dave Sappelt, sencillo de Ramón Ríos en intento de toque y elevado de sacrificio de Chris Roberson para que Sappelt empatara la pizarra 1-1.



Los Toros retomaron la delantera en el segundo rollo con imparables de Carlos Valencia y Óscar Robles, avanzando ambos con toque de sacrificio de Edson García y ya con dos outs el “Chapis” llegó a tierra prometida con wild pitch de González para el 2-1.



Fue en la parte baja de la cuarta entrada cuando los Sultanes le dieron la vuelta a la pizarra con sencillo productor de Ramón Ríos, quien remitió al pentágono a Arturo Rodríguez y a Leo Germán para el 3-2.



Los regiomontanos alargaron su margen favorable y se enfilaron al triunfo en el sexto rollo cuando, con bases llenas, Ramón Ríos dio doblete para empujar dos carreras más, en los pies de Arturo Rodríguez y Leo Germán.



Los Toros no se fueron sin dar la pelea y en la novena entrada anotaron una más con sencillo de Óscar Robles que empujó a Olmo Rosario al plato, sin embargo, fue todo lo que pudieron subir al pizarrón para la pizarra final de 5-3.



Pizarra

Equipo 123 456 789 CHE

Tijuana 110 000 001 3 12 0

Sultanes 100 202 00x 5 9 0

*Serie empatada 3-3

Pitcher ganador: Mario González (2-0)

Pítcher derrotado: Rafael Díaz (0-1)

Salvamento: Wirfin Obispo (3)

Jonrones: No hubo

Estadio: Monterrey

Duración: 3 horas con 40 minutos

Asistencia: 20 mil 603 aficionados