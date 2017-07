Toros pasan 3-2 sobre Sultanes

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Los Toros de Tijuana ya tienen a la vista y al alcance a Sultanes de Monterrey.



Manny Barreda dio una cátedra de pitcheo al permitir sólo dos hits y comandar la victoria de 3-2 sobre los regiomontanos, en el segundo juego de la serie en el estadio Monterrey.



Con el triunfo, los fronterizos han salido con resultados favorables en sus últimos cuatro compromisos, además han ganado ocho series en forma consecutiva y mejoraron su marca a 53-26 en el segundo lugar de la Zona Norte, pero ahora a sólo medio juego de Sultanes de Monterrey.



Además, con la victoria, los “bureles” han ganado cuatro series en forma consecutiva en el Palacio Sultán, incluyendo la Serie de Campeonato de la Zona Norte del 2016.



Hoy los Toros se adelantaron en la tercera entrada al pisar el pentágono en par de ocasiones con sencillos productores de Isaac Rodríguez y Cyle Hankerd, para que anotaran Gabriel Gutiérrez y José Guadalupe Chávez de manera respectiva.



Los “fantasmas grises” respondieron rápido, ya que al fondo de ese mismo capítulo pusieron su casillero en movimiento con rodado productor de Chris Roberson a la segunda base, bueno para propulsar de la tercera base a Arturo Rodríguez.



La sexta entrada trajo buenas noticias para Toros de Tijuana, ya que sobre el relevo de Nick Struck, Roberto López abrió la tanda con un sencillo que hizo de dos bases con el error del jardinero izquierdo Luis Juárez, para luego llegar a la antesala con gran toque de sacrificio de Gabriel Gutiérrez y anotar el 3-1 con imparable dentro del cuadro de José Guadalupe Chávez.



Los anfitriones se acercaron en el cierre del octavo tramo en los pies de Walter Ibarra, quien llegó al pentágono con imparable al prado derecho de Zolio Almonte que puso las cosas 4-3.



El conjunto fronterizo fue una máquina de bateo, al esparcir trece imparables y los más aprovechados fueron José Guadalupe Chávez con tres inatrapables en su cuenta, mientras que con dos se apuntaron Gabriel Gutiérrez, Roberto López e Isaac Rodríguez.



Por lo regular, los Toros de Tijuana ganan cuando anotan primero y con el triunfo de hoy ya suman 38 triunfos en los 48 encuentros en los que se han adelantado en el marcador.



EN LA LOMITA

Manny Barreda ganó en salidas consecutivas al trabajar hoy seis entradas de una carrera y apenas dos imparables, además se dio un banqeuete con la alineación regia, al abanicar a siete enemigos y apenas regaló una base por bolas en 82 lanzamientos al plato.



Le ayudaron Carlos Fisher con la séptima entrada en blanco, Juan Sandoval para una carrera en la octava tanda y Jason Urquídez con la novena entrada en orden para su rescate 17 de la temporada.



El ex Toro, Jorge Reyes, abrió por Sultanes de Monterrey y cargó con la derrota en cinco episodios de dos carreras, diez hits, seis ponches y un pasaporte. En su relevo circularon Nick Struck para dos episodios de una carrera, el dominicano y también ex Toro, Ramón Ramírez y Wirfin Obispo.



CIERRA SERIE

Los Toros de Tijuana llegarán mañana con escobas al estadio Monterrey, para intentar completar la barrida en el tercer duelo de esta serie, pactado para las 17:05 horas (horario de TJ).



Los lanzadores probables son Horaco Ramírez por los fronterizos y Edgar González por los regiomontanos.



A este par de equipos aún le restan por disputar seis encuentros entre sí en esta temporada regular, pero todos ellos se desarrollarán en el estadio Gasmart, ya que chocarán del 27 de julio y del 4 al 6 de agosto.



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 002 001 000 3 13 0

Monterrey 001 000 000 2 6 1

Pitcher ganador: Manny Barreda (1-2)

Pitcher derrotado: Jorge Reyes (3-6)

Salvamento: Jason Urquídez (17)

Estadio: Monterrey

Asistencia: 6 mil 858 aficionados

Duración: 3 horas y 3 minutos