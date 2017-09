Buscan Toros campeonato en Serie del Rey

TIJUANA, Baja California(GH)

Los Toros de Tijuana disputarán su segunda Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol en años consecutivos, cuando se midan a partir de mañana a Pericos de Puebla, con el primer duelo programado para arrancar a las 19:35 horas, en los amigables confines del estadio Gasmart.



El conjunto fronterizo se coronó bicampeón de la Zona Norte tras vencer en seis juegos a Sultanes de Monterrey, mientras que los poblanos hicieron lo propio y conquistaron por segundo año consecutivo el gallardete de la Zona Sur al liquidar en cinco duelos a Leones de Yucatán, para darle forma entre ambos, a una reedición de la serie por el título del año pasado.



En la temporada regular 2017 estas dos escuadras se enfrentaron en seis ocasiones como parte de su calendario regular; los primeros tres desafíos fueron en la Angelópolis y la otra tercia de compromisos se jugaron en Tijuana.



Del 18 al 20 de abril, “bureles” y “emplumados” chocaron en el estadio de los Hermanos Serdán y los dirigidos por Pedro Meré se llevaron la serie por limpia, con triunfos al son de 7-5 (Diez entradas), 15-0 y 8-1.



Los Pericos de Puebla emparejaron las cosas del 16 al 18 de mayo, al imponerse por 3-2, 7-0 y 8-3 en el estadio Gasmart.



En esos seis enfrentamientos, los norteños batearon para .274 en conjunto y sus lanzadores se combinaron para una efectividad de 3.76.



Por su parte, los “verdes” acumularon .265 en bateo colectivo y sus brazos registraron 5.73 en porcentaje de carreras limpias admitidas.



Los Toros de Tijuana terminaron en el primer lugar de la Zona Norte con el mejor récord de toda la Liga Mexicana de Beisbol, al registrar 76-34 en ganados y perdidos, mientras que Pericos de Puebla fue segundo en la Zona Sur con 56-54 y a veinte juegos por debajo del rendimiento de los “astados”.



El duelo de lanzadores para mañana en el primer juego de la Serie del Rey tiene a Miguel Peña en el montículo por los fronterizos y a Josh Roenicke por los sureños, mientras que el miércoles los abridores probables son Alex Sanabia por los “astados” y Jaime Lugo por los visitantes.



El viernes la serie se reanudará en el estadio de los Hermanos Serdán de la Angelópolis y a la lomita subirán Horacio Ramírez y Josh Outman por Toros y Pericos de manera respectiva, mientras que el sábado tocará turno a Horacio Ramírez y Andrés Iván Meza por cada una de las novenas.



En playoffs los Toros de Tijuana han ganado cinco de seis juegos que han disputado en el estadio Gasmart.



En temporada regular los Toros de Tijuana fueron el mejor equipo jugando como local, al recopilar marca de 40-16.



Los Toros de Tijuana terminaron la campaña regular en la onceava posición de bateo colectivo con .281. En pitcheo fueron el mejor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol con 3.52 de efectividad.



Los Pericos de Puebla finalizaron en la segunda posición en bateo colectivo con .305 y se quedaron en la posición once en pitcheo con 5.02 en carreras limpias admitidas.



Los Toros de Tijuana acabaron la temporada regular en el sexto lugar en defensiva con 88 errores y un porcentaje de .980, mientras que Pericos de Puebla fue noveno con 91 errores y .978 de porcentaje. Los mejores fueron los Leones de Yucatán con 69 pifias y un .982.



Desde el 2004, este par de escuadras se han medido en dos ocasiones en la ronda de playoffs y Pericos de Puebla ha ganado la serie en ambas ocasiones. En 2004 se impusieron cuatro juegos a uno en el segundo playoffs de la Zona Norte y en 2016 derrotaron cuatro juegos a dos a Toros de Tijuana en la Serie del Rey.



TOROS VS. PERICOS

Resultados 2017

Juego Fecha Estadio Rival Resultado Récord P.Ganador P. Derrotado Salvamento Asistencia Duración

16 18/4/2017 Hermanos Serdán Pericos 7-5 (G) 10-6 Jason Urquídez (1-0) Ángel Rodríguez (0-1) Derrick Miramontes (1) 2,378 3:38

17 19/4/2017 Hermanos Serdán Pericos 15-0 (G) 11-6 Danny Gutiérrez (1-0) Travs Blackley (0-3) No hubo 2,144 2:51

18 20/4/2017 Hermanos Serdán Pericos 8-1 (G) 12-6 Víctor Castañeda (1-0) Andrés Meza (1-1) No hubo 2,136 2:41

40 16/5/2017 Gasmart Pericos 2-3 (P) 26-12 J. Roenicke (4-2) R. Díaz (1-1) J. Noriega (1) 4,987 3:16

41 17/5/2017 Gasmart Pericos 0-7(P) 27-13 J. Félix (2-0) M. Barreda (1-4) No hubo 5,897 2:45

42 18/5/2017 Gasmart Pericos 3-8 (P) 27-14 D. Eveland (1-1) D. Gutiérrez (4-1) No hubo 7,003 2:59