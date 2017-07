Pegan primero Toros en tierras regias

TIJUANA, Baja California(GH)

En el primer careo entre los dos mejores equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, los Toros de Tijuana salieron avantes.



Roberto López e Isaac Rodríguez empujaron las carreras con las que el conjunto fronterizo remontó en la séptima entrada y Dustin Martín agregó cuadrangular en el noveno acto, para derrotar 4-3 a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie que está reeditando la Serie del Campeonato de la Zona Norte del 2016, en el estadio Monterrey.



Con el resultado favorable, los Toros han ganado ocho de sus últimos nueve juegos de gira y en general suman tres triunfos en forma consecutiva, para mejorar su récord a 52-26 en ganados y perdidos, para acercarse a un juego y medio del conjunto regiomontano, que vio cortada una cadena de siete victorias.



Los regiomontanos se adelantaron en el marcador desde la misma primera entrada con un sencillo flojo al jardín central de Luis Juárez, pero bueno para remolcar a Ramón Ríos y agregaron una más en el tercer rollo con doblete de Chris Roberson que empujó a Roberto Valenzuela para el 2-0.



Los Toros se metieron a la pelea al abrirse la cuarta tanda, con sencillos de Alex Liddi, quien avanzó a la antesala con imparable de Dustin Martin y completó el circuito con “wld pitch” de Ángel Castro.



La voltereta se escribió al abrirse la entrada de la suerte cuando la “embestida” hizo dos carreras cuando Roberto López dio sencillo para remitir a Dustin Martin al pentágono con el empate y enseguida Juan Apodaca anotó de “pisa y corre” con línea de Isaac Rodríguez a la estepa central, una jugada que fue pasada por la lupa de la repetición.



Ya en la novena entrada, los Toros le “echaron más aire al colchón” con el décimo cuadrangular de la temporada de Dustin Martin, quien le desapareció un lanzamiento al relevista Thomas Melgarejo por encima de las tablas del prado derecho.



La novena entrada estuvo cargada de drama y fue ahí donde los Sultanes atacaron la serpentina del cerrador Jason Urquídez para acercarse con sencillo impulsor de Moisés Gutiérrez, pero el taponero apretó el brazo para cerrar las puertas y ponchar a Chris Roberson y dominar a Ramón Ríos con elevado al central para el out 27.



Con esta victoria, los Toros de Tijuana se reafirman como el equipo que más remonta cuando la pizarra no le es favorable al término de las primeras cinco entradas, ya que ahora, han ganado diez veces en 28 juegos en los que han estado abajo al iniciar la sexta ronda.



EN LA LOMITA

Por Toros de Tijuana abrió Miguel Peña y fue el ganador tras seis entradas completas de dos carreras, seis imparables, cuatro ponches y tres bases por bolas con un total de noventa lanzamientos al plato.



Le relevaron Carlos Fisher con la séptima en blanco, Juan Sandoval la octava sin novedad y Jason Urquídez la novena para su rescate 16 de la campaña.



El dominicano Ángel Castro cargó con el revés en seis rondas y un tercio de tres carreras, siete hits, cinco chocolates y par de pasaportes. Fue apenas la tercera derrota en esta temporada para el derecho que jugó Grandes Ligas en el 2015 con Atléticos de Oakland y en sus últimas seis aperturas ahora tiene marca de 1-3.



En su auxilio pasaron por la loma Nick Struck, el dominicano y ex Toro, Ramón Ramírez, Thomas Melgarejo y Marcos Rivas.



CONTINÚA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán mañana ganar su octava serie en forma consecutiva, cuando se vuelvan a ver las caras con Sultanes de Monterrey en el segundo juego de la serie, pactado para las 17:05 horas (horario de TJ) en el estadio Monterrey.



Los lanzadores probables para este choque son Manny Barreda (2-6; 4.19) por los fronterizos, mientras que Jorge Reyes (1-1; 2.86) subirá al montículo por los regiomontanos.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 100 201 4 9 0

Monterrey 102 000 001 3 10 1

Pitcher ganador: Miguel Peña (7-2)

Pitcher derrotado: Ángel Castro (9-3)

Salvamento: Jason Urquídez (16)

Cuadrangulares: (TIJ) Dustin Martin (10)

Estadio: Monterrey

Asistencia: 5 mil 232 aficionados

Duración: 3 horas y 16 minutos