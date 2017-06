Divide Zonkeys ante Guasave

TIJUANA, Baja California(GH)

A Zonkeys no le alcanzó para remontarle a Frayles de Guasave y terminaron por caer 77-73 en casa, en lo que se supone sería el último juego del rol regular de la temporada 2017 del Circuito del Baloncesto de la Costa del Pacifico (CIBACOPA).

“Tláloc” y los agujeros en el techo del Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno ocasionaron que los “Burro cebras” se les cancelara un juego en contra de Rayos de Hermosillo, hace un mes. Ese juego se disputará mañana a las 19:00 en el Auditorio Municipal.

Zonkeys tendrá oportunidad de mejorar su posición en la tabla de cara a los playoffs, a los cuales no falta desde el 2011. El equipo se encuentra en la octava posición, de ganar ante el líder de la segunda vuelta, podría ubicarse como cuarto.

Zonkeys encaró el último periodo con una desventaja de 65-52. En gran medida, gracias a los ajustes desde el banquillo y de que su mejor elemento en ofensiva Karim Rodríguez tuvo un segundo aire, se acercaron 75-73.

Pero Leroy Davis de Frayles, encestó un doble a trece segundos del final, que hizo ver la remontada casi nula para los locales.

Zonkeys tuvo altibajos a lo largo de los cuatro periodos, mismos que el equipo de Guasave no desaprovechó e incluso, llegó a liderar el marcador por 18 puntos.



ZONKEYS 73-77 FRAYLES



MEJORES JUGADORES



ZONKEYS

Karim Rodríguez, 21 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes

Cyrus Tate, 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias

Richard Williams Jr, 21 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias



FRAYLES

Leroy Davis, 19 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias

Travis Franklin, 17 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia

Gary Mondragón, 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias