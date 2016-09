Ángel "Bofo" Viedas busca retos al nivel nacional e internacional

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de haber conquistado el campeonato estatal de las 133 libras avalado por la Asociación Mexicana de Boxeo, Ángel “Bofo” Viedas (19-7-1 8Ko’s) se encuentra en la búsqueda de retos a nivel nacional e internacional.



El pelador tijuanense derrotó a finales del mes pasado por decisión unánime y le quitó lo invicto al prospecto de la región Alfredo “Pepe el Toro” Ledesma (7-1-0 3 Ko´s), al final de seis vueltas los tres jueces favorecieron a Viedas con puntuaciones idénticas de 58-56.



“Fue una pelea muy cerrada, pero yo siento que dominé y conecté los mejores golpes, los aficionados quedaron satisfechos con la victoria y los jueces hicieron bien su trabajo al valor la pelea”.



Al final de la batalla por el campeonato surgió un zafarrancho provocado por seguidores de Ledesma, quienes agredieron verbalmente a Viedas e intentaron hacerlo físicamente por el descontento de la batalla.



“El equipo de trabajo de Ledesma fue quien me buscó y aceptó la pelea, creyeron tal vez que yo sería un rival fácil pero he trabajado desde hace más de una año muy duro para adquirir el nivel en el que me encuentro y pienso abrirme paso en escenarios fuera de Tijuana”.



El “Bofo”, puntualizó estar dispuesto a darle la revancha a “Pepe el Toro”, siempre y cuando el pleito sea finales de octubre y se programe a ocho rounds.