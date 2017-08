Xolos listo para recibir a Monterrey

TIJUANA, Baja California(GH)

El entrenador de Xolos, Eduardo Coudet, es amigo del entrenador de Monterrey, Anotonio Mohamed, ambos tendrán que dejar de lado el lazo cuando se enfrenten mañana en el Estadio Caliente a las 19:00



Eduardo “Chacho” Coudet y Antonio “Turco” Mohamed son amigos.



Ambos coincidieron en el futbol argentino y Mohamed dirigió a Coudet en el Club Atlético Colón, en lo que fue una de las últimas paradas de “Chacho” como jugador profesional.



El Xolos contra Monterrey de mañana en el Estadio Caliente, será el primer enfrentamiento de ambos como estrategas. En su presentación, Eduardo comentó que llegó a venir a Tijuana por invitación de Mohamed para presenciar juegos.



“Significa enfrentar a un amigo por primera vez, es un tipo que me ha ayudado mucho desde mi comienzo como entrenador, es alguien que admiro mucho, obviamente que los dos pensamos en ganar, es nuestra forma de ser”, expresó Coudet.



“Cuando terminen los 90 minutos, volveremos a nuestra situación normal.Sabemos la manera de pensar de cada uno. Adentro son los jugadores, podemos intervenir a través de los cambios, pero son los jugadores lo que marcan la diferencia”, complementó.



De los elegidos para jugar contra Rayados, hoy por la tarde mencionó: “hasta ahora no tengo el once, tengo once dudas”.