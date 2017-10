Baja es campeón de Superveteranos

TIJUANA, Baja California(GH)

El seleccionado del estado 29 se acreditó como monarca en Nuevo León, ganaron sus siete juegos, anotaron 49 carreras y permitieron 15.



La selección de Baja California se mostró potente el Campeonato Nacional de Beisbol en categoría Superveteranos al tener un paso invicto para acreditarse como campeones.



Fueron siete juegos los que sortearon en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el grupo de 23 peleteros de arriba de 50 años de edad, quienes no pudieron disputar el juego final ante Chihuahua, debido a que llovió.



Pero fue el criterio del standing lo que los hizo monarcas, con marca de 7-0, 49 carreras anotadas y 15 recibidas mostraron un equipo armonioso.



“Era un conjunto donde no podría sobresalir demasiado una persona, no se pudo, no hubo jugador más valioso, estuvo hermético nuestro pitcheo y nuestro bateo fue eficiente”, describió el manejador Rafael Salcido.



Las fechas del evento nacional fueron del sábado 23 de octubre al sábado 30, participaron representativos de 15 estados y tres equipos de Nuevo León.



Se enfrentaron a un mexicano que tuvo acción en Grandes Ligas, Alfonso Pulido, quien en 1986 tuvo tres aperturas con los Piratas de Pittsburgh.



La base del equipo fue confeccionada por la Liga Amateur de Tijuana, conjunto que resultó campeón del estatal y tuvieron refuerzos de la Liga Municipal.



Rafael Salcido fue acompañado en la dirección del equipo por Rafael Quiñones, Francisco Beltrán y Ramón Piña Jr.



Para Salcido a sido un ciclo lleno de éxitos; Ganó la Liga Amateur en su categoría con Unión y Fuerza, el Estatal y culminó con el Nacional.



RESULTADOS DE BAJA CALIFORNIA

EN NACIONAL DE SUPERVETERANOS

Rival Marcador

Coahuila 4-1

Tabasco 3-1

Zacatecas 4-2

Estado de México 7-2

Nuevo León “C” 16-0

Nuevo León “B” 11-7

Jalisco 4-2