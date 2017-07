Toros muestra poder ante Rojos del Águila

TIJUANA, Baja California(GH)

Toros de Tijuana venció 11-5 a Rojos del Águila para llevarse la serie, los ingredientes de la victoria fueron una eficiente salida de Rafael Díaz que le permitió seguir escalando peldaños en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol y una potente ofensiva.



Con el resultado favorable, los bureles dejaron su foja en 51-26 y se mantienen el segundo puesto de la Zona Norte por detrás de Sultanes de Monterrey que va 53-23.



Los comandados por Pedro Meré se llevaron su novena serie en el Estadio Gasmart y su décimo séptima en lo que va de la campaña.

El serpentinero de 46 años de edad, Rafael Díaz (3-2), que se encuentra en su vigesimal temporada en LMB, lanzó pelota de seis entradas, donde le conectaron cuatro hits, permitió dos carreras, dio una base por bolas y ponchó a media decena.



Con su apertura, volvió a mover los registros históricos del circuito. Consiguió su victoria 108 y se encuentra en el peldaño 87 en el rubro, emparejado con René Chávez e Ildelfonso Velázquez, además de que recetó cinco ponches, con lo que llegó a mil 102 y se encuentra en el escalón 50, a cinco de Armando Valdez.



La derrota fue para el italiano Alex Maestri (3-7), quien únicamente sacó un out. Admitió cuatro imparables, cinco carreras y regaló dos boletos.



Desde la inicial, los astados dejaron en claro su poder con el tolete, Alex Liddi remolcó a Isaac Rodríguez, Dustin Martin pegó doblete remolcador de dos y Jorge Cantú mandó al plato al italiano.



Lo anterior fue el preámbulo de una noche que concluyó con 15 hits para Toros de Tijuana, a dos de su marca máxima en la temporada, que fue el 19 de abril cuando derrotaron a domicilio a Pericos de Puebla 15-0.



Toros irá de gira a enfrentar dos series consecutivas ante equipos de alto calibre: Sultanes y Acereros. El equipo volverá a jugar en la ciudad martes 11 de julio ante Piratas de Campeche.









RESULTADO



ROJOS 5-11 TOROS



PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 CHE

Rojos 000 002 210 5 11 3

Toros 512 012 00X 11 15 2



Pitcher ganador: Rafael Diaz (3-2)

Pitcher derrotado: Alex Maestri (2-7)

Salvamento: No hubo

Jonrones: No hubo

Estadio: Gasmart

Duración: Tres horas con un minuto

Asistencia: 12 mil 120 espectadores