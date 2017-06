Bombardea Toros el "cuartel"

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO(GH)

Los Toros de Tijuana dispararon cinco cañonazos para demoler el cuartel de Generales de Durango, en una victoria de 7-5 al iniciar la serie ante un lleno en el remozado estadio Francisco Villa.



En la historia, fue la primera ocasión en la que el conjunto tijuanense se dio cita en este parque de pelota y lo hizo con autoridad al contar con par de cuadrangulares de Cyle Hankerd y uno por cabeza de Roberto López, Corey Brown y Alex Liddi, para mejorar su marca a 34-20 en la segunda posición de la Zona Norte, pero ahora a tres juegos y medio de los líderes Sultanes de Monterrey.



Luego de tres entradas en blanco, los Toros de Tijuana pusieron el marcador en movimiento, cuando Cyle Hankerd le prendió un lanzamiento a Mario González y la puso a volar de línea por encima de las tablas del jardín izquierdo para el 1-0.



Para la quinta entrada el conjunto fronterizo llenó las bases con sólo un out, pero no pudieron cobrar y los locales hicieron lo propio al cerrarse ese mismo episodio y no perdonaron ante el relevo de Ricky Romero, a quien Jairo Pérez lo castigo con doblete de terreno para que anotaran el tijuanense Danny Núñez y Daniel Mayora en la voltereta inmediata.



La escuadra tijuanense también respondió rápido en su turno de la sexta entrada y una vez más fue con poder, ya que, con Juan Apodaca en la inicial, se apareció Roberto López y le levanto una pelota al nuevo líder de cuadrangulares recibidos de toda la liga, para depositarla, como gente grande, del otro lado del paredón del jardín central.



Fue el sexto estacazo de López en la campaña y el doce que recibe González para encabezar el circuito junto a Sergio Valenzuela de Guerreros de Oaxaca.



Todavía en el sexto rollo, pero ya sobre el relevo de Luis Rodríguez, la “embestida” siguió recetando la misma medicina y luego de pasaporte a Isaac Rodríguez, tocó turno a Corey Brown y disparó un cohete por el prado derecho para darle la vuelta trotando al cuadro y poner las cosas 5-2.



Con su estacazo, el estadounidense terminó con una cadena de quince juegos sin batear de cuatro esquinas y se ubicó por unos minutos cómo líder solitario de la LMB con sus catorce palos, ya que una entrada después, su compañero Alex Liddi la sacó del estadio para darle una ventaja de 6-2 a los Toros de Tijuana y alcanzar una vez más a su compañero en la cima de los poderosos.



Los Generales dieron la batalla en el octavo episodio al acercarse de manera peligrosa con un contraataque de tres anotaciones producto de los sencillos productores de Henry Rodríguez, Daniel Mayora y Yadir Drake que pusieron las cosas 6-5, sin embargo, en la noveno careo, la tropa de Pedro Meré acalló los fusiles con el segundo cañonazo de Cyle Hankerd que dejó la pizarra final en 7-5.





EN LA LOMITA

Miguel Peña abrió en el centro del diamante por Toros de Tijuana y, por segunda salida consecutiva, sólo se mantuvo por cuatro capítulos sin carrera, con tres hits y cuatro ponches para irse sin decisión.



En su auxilio hubo pasarela en la lomita de Ricky Romero para dos carreras, el ganador Edwin Quirarte, Mark Serrano, Jo-Jo Reyes quien cargó con tres carreras en un tercio de labor, Juan Sandoval y Jaon Urqúidez la novena en orden para su rescate once de la campaña en el mismo número de intentos.



Quirarte se fajó en una entrada y dos tercios de pelota sin hit y sin carrera, con sólo un pasaporte y un chocolate.



La derrota se a cargaron a Mario González, su séptima del año, al cubrir cinco entradas y un tercio de tres carreras, nueve imparables, el mismo número de ponches y par de pasaportes. Le siguieron Luis Rodríguez, René Coss, Antonio Garzón y Adrián Garza.



SEGUNDO DE LA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán mañana mantener sitiado a Durango y asegurar la serie cuando se reanuden las hostilidades con el segundo juego de esta serie pactado para las 16:00 horas (horario de TJ) en el estadio Francisco Villa.



Los lanzadores probables para este choque son Rafael Díaz (2-1; 3.14) por los bajacalifornianos y Rodolfo Aguirre (2-3; 6.75) por los duranguenses.





PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 104 101 7 15 2

Durango 000 020 030 5 11 1

Pitcher ganador: Edwin Quirarte (2-1)

Pitcher derrotado: Mario González (1-7)

Salvamento: Jason Urquídez (11)

Cuadrangulares: (TIJ) Cyle Hankerd 2(12), Roberto López (6), Corey Brown (14), Alex Liddi (14)

Estadio: Francisco Villa

Asistencia: 4 mil 484 aficionados

Duración: 3 horas y 39 minutos