Por la corona Estatal

TIJUANA, Baja California(GH)

La serie final del Estatal de Nuevos Valores de béisbol ha sido de poder a poder entre las dos ligas más representativas de la ciudad; mañana podría salir el campeón entre la Liga Municipal y la Liga Amateur.



Con la serie emparejada 2-2, en un formato donde se corona al mejor en cuatro juegos, habrá doble cartelera en el Campo Ángel Camarena Romo, el primer juego está programado a las 10:00 horas y el segundo a las 14:00.



El domingo 21 de mayo se repartieron palizas en el inicio de la serie, “La maquina azul” se impuso 12-5, a lo que la “Furia roja” respondió con un triunfo de 15-2.



El pasado domingo 28 de mayo, Amateur ganó el primero 8-3 y la Municipal hizo lo propio en el segundo al dejar la pizarra favorable 6-4.



El manejador de la Liga Amateur, Ismael Peña, comentó, “es una serie cerrada. Es muy probable que nos vayamos al séptimo juego”. ¿Qué es lo que más valúa de su equipo?, “el ambiente entre los jugadores, cero grillas, van a divertirse”, indicó.



Mientras que el capataz de la Municipal, Luis Morales, expresó sobre el hecho de que en las gradas habrá visores de equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, como Cesar Báez de los Diablos Rojos de México.



“Yo mismo les he llegado a pasar reporte de mis muchachos, claro que toda la motivación de cualquier chamaco es llegar a ser profesional, uno les dice ponte perro, algo les gustó de ti, y pues, ellos mismos se entregan al cien por ciento”, dijo.



El ganador del Estatal será la base para representar a Baja California en el nacional que se efectuará en Querétaro, en una fecha por definir.





ESTATAL DE NUEVOS VALORES



SERIE 2-2



10:00 Liga Municipal vs. Liga Amateur

14:00 Liga Amateur vs. Liga Municipal