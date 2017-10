David Godínez cumple su promesa

TIJUANA, Baja California(GH)

David Godínez cumplió con su promesa, aunque el resultado no fue conforme a lo que se preparó.



El llamado “The Walking Dead” (8-3) impactó a Pedro “Inquieto” Palma (4-27-2) con un bestial upper de izquierda a los 34 segundos del segundo asalto para terminar la pelea por nocaut efectivo.



La pelea fue la estelar de la función que Round 13 Promotions montó en Gimnasio Independencia, tuvo un gran recibimiento del público, al grado de llenar el lugar.



Cabe resaltar que fue la primera función desde que fue destituido Alejandro “Terra” García como comisionado, quien estuvo en ese puesto, fue el presidente de la comisión, Alberto Martínez, en la semana en curso se dará a conocer el sustituto.



Desde un principio, Godínez impuso condiciones, no pasó ni un minuto para que Palma recibiera un gancho de derecha al rostro que lo mandó a la lona.



En el lapso restante del primer asalto, el “zombie” siguió marcando la pauta, Palma intentó dar pelea, pero no logró descifrar lo que tuvo enfrente.



Pasados los treinta segundos del episodio dos, vino el momento cumbre, con el que Godínez ratificó lo que dijo antes de la contienda y mandó a Palma a ser todo lo contrario a su apodo.

“Mi propósito era fajarme, dar espectáculo, creo que los dos rounds, le di a la gente lo que les prometí”, explayó.



La forma no fue como la imaginó, “la verdad a lo que me habían contado de Pedro Palma, quien es un muy buen peleador, pensé que iba a ser una verdadera guerra los seis rounds, traía aire para eso, pero ya el resultado, lo bueno que se dio rápido”, dijo.



Al final del combate, Godínez se acercó a platicar con Palma, comentó que hace años les tocó hacer sparring juntos y que podría haber una revancha.



Ahora David Godínez tiene un objetivo claro, “quiero pelear con los mejores de Tijuana, creo que estoy listo”





RESULTADOS



GANADOR DERROTADO VÍA

David Godínez Pedro Palma KOE 2

Martín Saldaña David Mendoza KOT 3

Yiovanny Rodarte Guadalupe Nery D.D.

Julian Rodarte Diego Flores D.U.

Gustavo Covarrubias José Torres KOT 1

Rafael Barzan Dilan Castillo KOT 1

Jorge Pérez Jonathan González D.U.

Darren Cutinhand Yair Patiño D.U.

Gerardo García Víctor Barraza KOT 2

Rudy Ochoa Tadeo Franco D.U.

Erick Robles Jorge Leal KOT 2

Carlos Sánchez Jorge Sillas KOT 4

Omar Valenzuela Ramiro Rosales KOT 1

Antonio Merino Edgar Ornelas KOT 1

Alejandro Núñez Isaac Galindo KOT 1

Luis Rodríguez Dereck Cárdenas D.M.

José Feliciano Noé González D.U.