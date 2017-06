"Chaky" Sandoval se enfrentará ante "Niño" Castillo

TIJUANA, Baja California(GH)

Víctor “Chaky” Sandoval (24-3) quiere acabar por la vía del cloroformo la pelea estelar de la función de mañana de Promociones Mayén ante Julio “Niño” Castillo (13-1). Aunque se perfile como favorito por su experiencia, expresó que será la pelea más dura de su carrera.



La pelea será en el Grand Hotel y estará en juego el campeonato de la Asociación Estatal de Boxeo en peso Supermosca. El combate está pactado a un máximo de ocho asaltos, pero “Chaky” dijo que se preparó como para doce asaltos.



Cuando Julio Castillo comentó en la presentación oficial de la cartelera sus deseos por defender su título por la vía rápida, Sandoval replicó, “se vale soñar, le va a salir al revés, al cliente lo que pida”.



El pugilista tiene fe en su victoria gracias al conocimiento que tiene sobre “Niño” Castillo, “preparación física, más fuerza, me van a ver más rápido, mi rival es muy escurridizo, le vamos a dar más seguimiento, vamos a cazarlo”, explicó.



Además de ganar por nocaut, las intenciones de Víctor, son las de subir de categoría para su próxima pelea, “tenemos pensado brincar a Gallo”, dijo.



“Hay peleadores más fuertes, más oportunidades, estamos listos para ese nivel. Tenemos la pegada y la técnica. Nos va a beneficiar”, agregó.







CARTELERA COMPLETA “BOX A LO GRAND”



8 rounds, peso Supermosca

Julio Castillo (13-1) vs. Víctor Sandoval (24-3)

4 rounds, peso Ligero

Junior Cuadrado (9-0) vs. Gilberto Meza (10-2)

4 rounds, peso Superwelter

Juan Carlos Rubio (8-0) vs. Hugo Montoya (7-7-1)

4 rounds, peso Superligero

Javier Hernández (9-0) vs. Alonso Palma (2-0)

4 rounds, peso Ligero

Leo Cuadrado (debut) vs. Alvaro Figueroa (0-1)

4 Rounds, peso Ligero

Manuel Yahuaca (debut) vs. Kevin López (0-6)

4 rounds, peso Superpluma

César Noriega (1-0) vs. Tadeo Franco (1-2)

4 rounds, peso Welter

Gilberto Espinoza (6-0) vs. Javier Rivera (2-10)