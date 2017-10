Xolos y 'Chacho' acuerdan su salida

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana y Eduardo “Chacho” Coudet no pudieron cumplir el contrato de un año que un principio habían acordado, luego de casi cinco meses, sus destinos se separan por común acuerdo.



Coudet no logró trasladar el futbol con que lució su Rosario Central; deja a Xolos tras quince partidos de Liga MX y a la espera de combinaciones de resultados para clasificar a la liguilla.



Previo a su llegada, los Canes Aztecas le habían dado seguimiento al argentino desde su última etapa como jugador, no lo pudieron traer a jugar a Tijuana, lo intentaron una vez como estratega y tampoco se pudo, la tercera fue la vencida.



“La cifra que tenemos en la cabeza es otra”, dijo el presidente del equipo Jorgealberto Hank Inzuna en referencia a la duración de la estancia del técnico el 12 de junio, fecha en que lo presentaron de forma oficial.



La institución emitió un comunicado ayer por la tarde sobre la situación, “El Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente informa que, de común acuerdo con el DT Eduardo Coudet y su cuerpo técnico, han decidido terminar su relación laboral a partir de este lunes”.



Medios como ESPN, apuntan a que habría adeudo con algunos jugadores de hasta tres quincenas.



LOS SUSTITUTOS INMEDIATOS

La práctica de ayer por la tarde en el Estadio Caliente fue dirigida por el estratega de la sub 20, Diego Torres, quien en su momento, llegó a jugar como delantero con Xolos en el Ascenso MX.



La última vez que Xolos necesitó de un entrenador interino, la oportunidad fue para Diego Ramírez, quien entró al quite tras una suspensión a Miguel Herrera.



Entre el proceso de Rubén Omar Romano y “Piojo” Herrera en el Clausura 2015, el entrenador por cuatro partidos fue Raúl Chabrand, quien ahora comanda a la sub 17.