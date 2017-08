Xolos sub 17 caen ante Santo Laguna

TIJUANA, Baja California(GH)

La categoría Sub 17 del Club Tijuana cayó por la mínima ante Santos Laguna en el encuentro pendiente de la Fecha 5 de la Liga Mx- Apertura 2017 que se disputó esta tarde en la cancha del Estadio Caliente.



Al 31’, el Conjunto Lagunero se adelantaba en el marcador con anotación de Manuel López.



Los Canes Aztecas estuvieron muy cerca de empatar el encuentro luego de un potente remate de cabeza de Ettson Ayón que logró contener el arquero (89’). El partido concluyó 0-1. El Conjunto Lagunero se llevó un punto extra tras vencer 5-4 a los Rojinegros en la tanda de penaltis.



La Escuadra Fronteriza ya se prepara de cara a su próximo compromiso en el que visitarán a Pumas de la UNAM el próximo domingo 9 de agosto en las instalaciones de la Cantera (9:00 hrs Centro) para encarar el duelo de la octava jornada del certamen.



ALINEACIONES:

CLUB TIJUANA: 282 Carlos Higuera (P), 345 Cristopher Torres (C), 283 Oscar Cisneros, 334 Edwin Orozco, 359 Carlos Ley, 338 Emmanuel Haro, 289 Samuel López, 339 Ettson Ayón, 337 Kevin Navarrete, 353 Víctor Guzmán, 349 Carlos Ramírez DT Raúl Chabrand



SANTOS LAGUNA: 333 Héctor Holguín (P), 339 Germán Eguade (C), 344 José Hernández, 346 Kevin Antuna, 350 Paulo Villagrana, 332 Brandon Ortíz, 342 Jared Simental, 354 Víctor Esparza, 356 Edgar Games, 348 Manuel López, 353 Santiago Ramos DT Roberto Tapia