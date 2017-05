Otra apertura de éxito para Lamet

SAN DIEGO,California(GH)

El pitcher de 24 años de edad, Dinelson Lamet tuvo su segundo victoria en su segunda salida en Grandes Ligas, fue apoyado con cuatro remolcadas de Austin Hedges en el triunfo de 6-2 de Padres ante Cachorros.



El pitcher novato Dinelson Lamet tuvo su segunda apertura exitosa y Austin Hedges remolcó cuatro carreras en la victoria de 6-2 con la que los Padres de San Diego vencieron a los actuales campeones de la Serie Mundial, los Cachorros de Chicago, para llevarse la serie.



Los frailes han hilvanado tres victorias consecutivas para llegar a 21-33, sin embargo, aún se encuentran en el fondo la división del Oeste en la Liga Nacional. Los Cachorros tienen 25-26 y están en la pelea por los primeros puestos de la división central.



El serpentinero dominicano de 24 años de edad tuvo su presentación en Pecto Park, donde en labor de cinco entradas completas, admitió cuatro hits, dos carreras, dio una base por bolas y ponchó a ocho.



Su primera salida fue 25 de mayo ante los Mets, en la victoria de 4-3 de su equipo, su trabajo fue de cinco entradas, una carrera, tres hits y ocho chocolates.



En su recién iniciada aventura en la Gran Carpa, el derecho ha lanzado 185 pitcheos de los cuales 130 han ido a la zona de strikes; fue promovido de la sucursal de AAA El Paso Chihuahuas, donde tuvo registro de 3-2, destacando sus 50 ponches en 39 entradas.



“Es algo que yo todo el tiempo he venido soñado, gracias a Dios me han dado la oportunidad, para demostrar quien yo soy y que quiero lograr”, comentó Lamet después del juego.



La derrota fue para Eddie Butler, en 4.1 entradas, le pegaron siete hits, permitió media docena de carreras, tres boletos y retiró a cinco por la vía de los strikes.



Cachorros se adelantó en la segunda con un doblete de Wilson Contreras que mandó al plato a Jason Heyward.



La respuesta de los frailes vino en su siguiente turno con el madero, Austin Hedges conectó su noveno cuadrangular de la temporada, fue de 404 pues y lo hizo con Franchy Cordero en tránsito.



Kyle Schwarber atizó a Dinelson Lamet el segundo jonrón de su carrera en Las Mayores para emparejar la pizarra 2-2 en la quinta.



Hunter Renfroe pegó un oportuno doblete con Yanngervis Solarte y Will Mayers en las almohadillas para que Padres se pusiera 4-2 en la pizarra,



En la misma quinta alta, Austin Hedges conectó un doblete remolcador que impulsó a Hunter Renfroe y Franchy Cordero para liderar el marcador 6-2.



Para el tercero de la serie (hoy a las 12:40pm) los probables lanzadores son Luis Perdomo (0-2) y Jake Arrieta (5-4) por Padres y Cachorros respectivamente.



CACHORROS 2-6 PADRES



EQUIPO 123 456 789 CHE



Cachorros 010 010 000 261



Padres 020 040 00X 680



Pitcher ganador: Dinelson Lamet (2-0)



Pitcher derrotado: Eddie Butler (2-1)



Salvamento: No hubo



Jonrones: SD: Austin Hedges (9) CHI: Kyle Schwarber (8)



Estadio: Petco Park



Duración: Dos horas con 52 minutos



Asistencia: 33,232