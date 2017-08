No logramos definir de la mejor manera: Eduardo Coudet

TIJUANA, Baja California(GH)

Eduardo Coudet comentó que su equipo estuvo falto de contundencia en el empate ante Atlante, duelo que tuvo como efecto que su participación en los octavos de final de Copa MX, dependa de otros resultados.



“Tuvimos situaciones que no resolvimos de la mejor manera, o las resolvió el portero rival”, expresó.



Una de las jugadas más claras que los dirigidos por el argentino, fue la del joven Alejandro Gudio, quien no pudo definir de la mejor manera un mano a mano ante el portero rival.



“Él tomó esa decisión, suele pasar, cuando uno lo ve de fuera, ya está, no hay culpables de que hayamos empatado, hubo situaciones que no pudimos resolver, uno después del partido se queda pensando en varias situaciones, esa tendrá su punto de análisis porque no fue clara, no fue gol, hay que seguir trabajando”, comentó.



Xolos volverá a jugar hasta el domingo 10 de septiembre en su visita ante Pumas, debido al parón por la fecha FIFA.