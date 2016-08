Colombia convoca a Dayro Moreno para eliminatoria

BARRANQUILLA, Colombia (AP)

El delantero Dayro Moreno fue convocado para los partidos de Colombia ante Venezuela y Brasil por las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, en medio de algunos problemas físicos de tres de los 26 hombres llamados originalmente por el técnico José Pékerman.



Moreno, de los Xoloitzcuintles de Tijuana, no había figurado durante mucho tiempo en los planteles nacionales, pero estuvo en la nómina para los juegos contra Bolivia y Ecuador y luego para la Copa América Centenario.



Teófilo Gutiérrez, de Rosario Central de Argentina; Orlando Berrío, de Atlético Nacional, y Carlos Sánchez, del Fiorentina de Italia, sufrieron algunas molestias y no terminaron los partidos en que intervinieron el fin de semana. Pékerman optó por citar a Dayro.



"Teo", ausente en los triunfos contra Bolivia y Ecuador, reaparece con el combinado nacional, y está entre los 11 futbolistas que ya se concentraron para el duelo del jueves con Venezuela. El choque frente a Brasil será en Manaos el 6 de septiembre.



Luego de los Juegos Olímpicos, Gutiérrez pasó a Rosario Central y debutó el fin de semana pero no terminó el encuentro ante el visitante Defensa y Justicia por la primera fecha del torneo argentino. Lo relevó Agustín Coscia a los 72 minutos.



"Fue un buen debut, tranquilo y conociendo a los compañeros", manifestó a su arribo a Barranquilla, en el Caribe. Sobre su retiro de la cancha explicó: "Son fatigas que salen y hay que manejarlas, ahora a descansar para estar en buenas condiciones".



Pékerman integró la lista de atacantes con "Teo", Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Marlos Moreno, Roger Martínez y Berrío.



"Venezuela es un rival de mucho cuidado, pero tenemos la convicción de poder hacer un buen partido y sacar un buen resultado en casa... Son dos partidos difíciles, pero esperamos afrontarlos de la mejor manera", destacó en declaraciones al matutino El Heraldo de Barranquilla.



Los primeros jugadores en concentrarse fueron Marlos Moreno y Martínez. Luego se incorporaron "Teo", David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Guillermo Celis, Bacca, Ewdin Cardona, Stefan Medina y Óscar Murillo.



Macnelly Torres, Farid Díaz, Berrío, David González y Róbinson Zapata llegaron el lunes y eran aguardados, entre otros, Frank Fabra, Sebastián Pérez y Wilmar Barrios.



Pékerman programó una práctica en la Universidad Autónoma del Caribe, avanzada la tarde del lunes.



El estratega argentino revisó la cancha del estadio Roberto Meléndez, sede del encuentro con Venezuela, y no quedó contento con su estado, según allegados al combinado colombiano.