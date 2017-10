Xolos se juega pase a la Liguilla

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos se ha complicado el panorama de su clasificación a liguilla conforme han avanzado el Apertura 2017 y ante Chivas, a tres juegos del final del rol regular, tendrá un duelo crucial.



Los comandados por Eduardo Coudet van en el décimo lugar con 18 puntos, a tres unidades del octavo lugar que es Cruz Azul.



Además, han mostrado no estar finos para anotar, con trece goles, son la cuarta por ofensiva del torneo.



Hoy tiene la oportunidad ante uno de los peores campeones defensores en la historia de los torneos cortos, Chivas, que en su casa no ha logrado ganar todo el certamen.



Desde su concentración en Zapopan, Jalisco, el capitán del equipo canino, Juan Carlos Valenzuela, declaró, “el partido más importante para nosotros es Chivas, es importante sumar de a tres, dejamos ir oportunidades, que creo yo, estaban en nuestras manos para no despegarnos de los cinco primeros lugares”.



Por su parte, uno de los jugadores más regulares del equipo, Víctor Malcorra, se dijo consciente de lo complicado que puede resultar el encuentro.



“Vamos a ir a ganar o ganar, es lo que necesitamos, Chivas es un gran equipo, con buenos jugadores, con un técnico con una idea clara, va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos”, finalizó.