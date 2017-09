Xolos apunta a ser contundente

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos apunta a afinar su contundencia para ganarle a Morelia y así volver a los puestos de clasificación del Apertura 2017 de la Liga MX.



El juego inaugural de la jornada doce será hoy a las 17:00 horas de Baja California en el Estadio José María Morelos y Pavón.



Con la derrota 1-0 ante Tigres, los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet cayeron a la posición nueve de la tabla con 14 puntos. Los de Roberto Hernández son el décimo puesto con trece unidades.



Es precisamente por el criterio de la diferencia de goles que los Canes Aztecas se encuentran fuera de la Liguilla, tiene once a favor y once en contra para quedar tablas.



Ante sus dos recientes rivales, América (1-1) y Tigres (0-1), tuvo más disparos a puerta pero no pudo capitalizar para llevarse los tres puntos. (8/4) ocasiones de peligro ante los azulcremas y (7/4) ante los felinos.



Coudet probó desde el inicio ante Tigres, un tridente con Gustavo Bou, Juan Manuel Iturbe y Miller Bolaños, pero tras 62 minutos juntos, solo generaron dos grandes ocasiones.



Morelia ha sido de altibajos en el torneo, así como de local puede vencer a América (2-0) o empatar (3-3) ante Tigres, puede ceder puntos ante rivales en el papel menores, como Veracruz la pasada jornada, donde cayó 2-1.



MORELIA VS. XOLOS

Fecha: Hoy

Hora: 17:00 de Baja California

Estadio: José María Morelos y Pavón

Transmisión: TV Azteca (Facebook Live)