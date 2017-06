Padres les quita lo bravo

SAN DIEGO,California(GH)

Con la victoria por pizarra de 7-4 en el Petco Park, Padres de San Diego se sacudió cinco derrotas al hilo ante Bravos de Atlanta en lo que va de la Temporada 2017 de Grandes Ligas.



Con el resultado que consiguieron los frailes aún se encuentran en el penúltimo puesto de la División del Oeste en la Liga Nacional, van 32-46, mientras que Bravos se mantuvo en el segundo puesto de la División del Este.



Luis Perdomo (3-4) tuvo su primera apertura de su carrera ante Bravos y se apuntó el triunfo. Su labor fue cinco entradas y un tercio, admitió siete hits, cuatro carreras, dio dos bases por bola y ponchó a cuatro. El salvamento fue para Brandon Maurer (15).



Bartolo Colón (2-8) de 44 años de edad, tuvo su cuarta derrota consecutiva. Trabajó cuatro entradas completas donde permitió ocho imparables, seis carreras, regaló tres boletos y retiró a dos por strikes.



Cory Spangenberg conectó doblete remolcador en la inicial que mandó al plato a Manuel Margot y a Hunter Renfroe.



La pizarra se puso 4-0 en la tercera, Will Myers pegó hit a la zona de las paradas cortas que aprovechó Margot para anotar, después Myers fue impulsado por Carlos Asuaje.



En la cuarta, ante Bartolo Colón, Hunter Renfroe atizó con triplete productor de dos carreras para poner el marcador 6-0.



Los Bravos de Atlanta respondieron con un racimo de cuatro carreas en el sexto capítulo, dicho rally obligó a los frailes a pedirle la bola a Luis Perdomo y dársela a Phil Maton.



El dominicano Erick Aybar anotó una rayita más para Padres en la séptima, fue una jugada de out forzado en segundo en contacto de Allen Cordoba.



El exjugador de Padres, Matt Kemp no se salvó de los abucheos cada que vez que tomó un turno al bat.



Para el segundo de la serie, el mexicano Jaime García (2-5) se subirá a la loma por los Bravos y por Padres, lo hará el dominicano Dinelson Lamet (2-4)





RESULTADO



BRAVOS 4-7 PADRES



PIZARRA

EQUIPO 123 456 789 CHE

Bravos 000 004 000 470

Padres 202 200 10X 7120



Pitcher ganador: Luis Perdomo (3-4

Pitcher derrotado: Bartolo Colón (2-8)

Salvamento: Brandon Maurer (15)

Jonrones: No hubo

Estadio: Petco Park

Duración: Dos horas con 57 minutos

Asistencia: 19 mil 312 espectadores