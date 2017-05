Chivas y Tigres van por todo

GUADALAJARA, Jalisco(AP)

Para romper una sequía de títulos de casi 11 años, Chivas tendrá que reponerse del golpe anímico que sufrió por dejar escapar una delantera de dos goles en los últimos minutos cuando reciba a Tigres en el choque de vuelta por la final del torneo Clausura 2017 del futbol mexicano.



En el partido de ida en Monterrey, el Guadalajara no logró proteger su ventaja de 2-0 y Tigres empató 2-2 con un par de goles de André-Pierre Gignac en los cinco últimos minutos.



“Psicológicamente estamos perfectos, sabíamos que no se definía nada en el primer partido y antes del juego el comentario general era que Tigres golearía a Chivas y no fue así”, dijo el entrenador argentino del “Rebaño Sagrado”, Matías Almeyda.



El reclamo para el Guadalajara sigue siendo que no se corona en liga desde el Apertura de 2006, cuando dirigidos por José Manuel De la Torre superaron al Toluca para ganar su undécima corona con la que se convirtieron en el equipo más laureado del País. Desde entonces, su máximo rival América sumó dos coronas y lo desplazó del primer puesto, mientras que Toluca también ganó dos títulos y le pisa los talones a uno.



Tigres, que antes del jueves venía de ganar seis partidos en fila, busca ser el tercer bicampeón desde que se instauraron los torneos cortos en México en 1996. Antes lo hicieron Pumas y León.



El equipo del brasileño Ricardo Ferretti tiene a favor la experiencia de un plantel que ha sido el más dominante en el País en los últimos años, en los que ha participado en cuatro de las últimas seis finales y ha ganado los títulos del Apertura 2015 y Apertura 2016.