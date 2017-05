Cuestan errores a México

LOS ÁNGELES, California(jumunoz@frontera.info)

La selección mexicana de futbol no se pudo levantar de dos errores en la recta final del primer tiempo y terminó por caer 2-1 ante Croacia en juego amistoso en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.



Lo rescatable en la segunda derrota de la era de Juan Carlos Osorio, fue que Javier Hernadez anotó su gol 47 que lo acredita como el máximo goleador en la historia del tricolor.



Osorio mandó una formación 4-3-3 ante un selectivo croata que manejó un 4-4-2, el equipo mexicano se aproximó en varias ocasiones a la última zona del rival, pero sin llegar a rematar.



Intentaron con trazos largos a los extremos que buscaron hacer más “amplió” el terreno de juego, pero estos no profundizaron. En otras ocasiones llegaron los laterales, pero sin éxito en sus servicios, la pelota detenida tampoco dio frutos. México tiró dos veces a gol en 45 minutos.



Croacia aprovechó dos errores del Tri para adelantarse en el marcador, el primero fue por parte de Érick Gutiérrez, quien no rechazó un balón en las afueras del área. Tin Jedvaj aprovechó para ponerla en zona de peligro, el esférico cayó en los pies de Fran Tudor, quien centró para que Duje Cop hiciera el 1-0 a los 35’.



Dos minutos después, el central mexicano Diego Reyes, habilitó a Fran Tudor, quien se quitó a Guillermo Ochoa y definió con un toque suave para el 2-0.



A los 76 minutos, Croacia se quedó con diez jugadores por la expulsión por doble amarilla de Mile Skoric.



A Miguel Layún le cometieron una falta por la banda derecha a cinco del final, quien cobró a segundo palo fue Guardado y la jugada se terminó por convertir en el gol 47 de “Chicharito” con la selección, remató de cabeza el centro a segundo poste al min 86’.



Todavía, Croacia se saló del empate a tres de final, Carlos Vela mandó un servicio de zurda por la banda derecha que Héctor Moreno remató de cabeza a las manos de Kalinic.



México hizo 19 tiros a gol en el segundo tiempo y sólo uno entró, Osorio afronta pulir la contundencia ante Irlanda el 1 de junio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.