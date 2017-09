'Chacho' lamenta no ganar

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de salir de la racha de tres derrotas del inicio del Apertura 2017, Xolos tuvo un repunte notorio, no perdió en nueve juegos incluidos Liga y Copa, dos de esos juegos fueron contra las poderosas plantillas de América y Tigres.



El entrenador del Club Tijuana, Eduardo “Chacho” Coudet ve el lado optimista, sabe que su equipo está creciendo y comentó que mejor que azulcremas (1-1) y felinos (0-1) aunque le duele que no se haya reflejado en el marcador.



“Mientras nos vamos acomodando el equipo muestra cosas buenas. Me duele mucho perder puntos, sobre todo en casa, y en un balance general, los últimos duelos en casa, fuimos superiores y no lo vemos en la tabla de posiciones, tenemos que mejorar, tenemos cosas por mejorar”, dijo



“Hoy con el dolor, no me gusta perder puntos y menos en casa, ya llevábamos nueve juegos sin conocer la derrota, nos acostumbramos a no encontrarla y tenemos que salir el viernes a tratar de retomar el triunfo”, expresó.



Al América lo superó en posesión (65%, por 35%) en tiros a puerta (8/4) y en pases (420/230).



A Tigres en tiros a puerta (7/4) y en duelos por el esférico (56/51), en otros rubros, como la posesión, no se pudo sobreponer (47% por 53%).



“El equipo viene en crecimiento, en el rendimiento hemos sido superiores, todos esperábamos un rival de estas instancias para medirnos, no nos vamos contentos con los resultados, pero desde la parte futbolística, me parece que en los últimos dos juegos fuimos más.”, indicó.



La próxima prueba de Xolos es el viernes 29 de septiembre de visita ante Monarcas Morelia, el encuentro está programado para las 17:00 horas de Baja California