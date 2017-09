Evoluciona Bou con Xolos

TIJUANA, Baja California(GH)

“Soy más hincha del juego”, dijo Gustavo Leonardo Bou al posar para la cámara.



El delantero estelar de Club Tijuana solo apoya a Boca Juniors cuando juega su hermano Walter y a su club anterior, el Racing Club de Avellaneda, pero más allá de sentir identidad total por algún equipo, lo hace por el jugar. Después de todo, eso lo trajo a Tijuana, a seguir en evolución.



En el ataque de Eduardo “Chacho” Coudet los goles son su responsabilidad, pero en sus inicios no era así.



Hoy es uno de los delanteros más dinámicos del circuito mexicano, no solo tiene gol, además de aparecer en el área, es común verle tirase a las bandas según entienda la jugada y el momento del partido, driblar y buscar crear sociedades con sus compañeros.



Antes de convertirse en profesional, llegó a jugar de lateral, de volante y hasta de portero. Fue en Racing donde destapó su faceta como goleador.



“Cuando estuve en Racing, me acostumbré a jugar con dos nueves, en mitad de cancha hacia adelante, quizás en Racing como que le empecé a agarrar gustito al gol”, expresa.



En dicho equipo fue aprendiz de un ex rojinegro, Mauro Gerk, quien era auxiliar técnico y le dio confianza en sus remates de cabeza.



También pudo aprender de Diego Milito, con quien conformó una dupla letal. “En otros clubes o en inferiores, me gustaba jugar más por afuera, pero Diego Cocca (su técnico en Racing) quería jugar con dos centros delanteros, que los nueves estén para poder definir, me puso en la posición con Diego Milito”, explicó.



“Me gustó el gustito al gol, traté de incorporar eso a mi juego, de quedarme más dentro del área, pero por mis características normales soy de tirarme mucho más a los costados, eso siempre lo tuve”, comentó.



En Xolos ha mostrado su capacidad goleadora, su racha de cinco goles vino a la par del despunte del equipo.



“El gol es el alimento que se necesita para estar mejor que el rival dentro de la cancha, cada vez que me toca convertir o el equipo convierte es algo que te motiva a seguir marcando, se disfruta mucho”, confesó.



Nombre:

Gustavo Leonardo Bou

Apodo: “La Pantera”

Lugar de nacimiento: Entre Ríos, Argentina

Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1990 (27 años)

Posición: Delantero

Estatura: 1.80 metros

Peso: 78 kilogramos