Definitivamente no,nos vamos satisfechos: Palencia

TIJUANA, Baja California(GH)

El estratega de Pumas, Francisco 'Paco' Palencia, explicó que a pesar de llegar a Tijuana con ánimos a topes tras ganar la jornada pasada por amplio por marcador le queda de enseñanza que cada partido es distinto y la estrategia se debe ajustar acorde al equipo rival.



"Todos los partidos son diferentes, desafortunadamente en el primer tiempo las cosas no salieron como queríamos, cambiamos el planteamiento en la segunda parte mejoró el equipo pero si bien es cierto dejamos de hacer cosas cuando el equipo cambia la forma de jugar. Nos llevamos una derrota dolorosa".



Palencia, agregó que la misión con el equipo será seguir trabajando en los entrenamientos para buscar un acoplamiento pleno de su cuadro y seguir buscando puntos en el certamen para pelear clasificación a la liguilla.



"Definitivamente no nos vamos satisfechos, incluso cuando ganamos no salimos satisfechos te vas contento. Somos gente de mucho trabajo, estamos viendo como sacar la pelota y cuenta mucho el rival que tuvimos enfrente".



Por último el entrenador reconoció que no esperaba un partido tan complicado contra Tijuana, y buscará en la próxima fecha evitar excesos de confianza.