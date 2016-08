Cachanilla gana bronce en Mundial de Remo

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde muy pequeño, el cachanilla Alexis López aprendió que los límites no existen y que los sueños están hechos para cumplirse y ayer nuevamente se adjudicó un importante logro personal.



El oriundo de San Felipe, Baja California se alzó con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Sub 23 que se celebra en Rotterdam, Holanda para alcanzar así el último lugar que brinda el podio general.



A pesar de sus 19 años de edad, el remero mexicano compitió sin complejos contra atletas europeos que lo superan en edad, estatura y experiencia en competencias internacionales, sin embargo López fue superado solamente por los competidores de Bélgica y Alemania.



Con tiempo de siete minutos con 36 segundos y 80 milésimas, Alexis López culminó el recorrido de los dos kilómetros de la competencia doble par ligero, llegando a la meta apenas cinco segundos después del campeón.



Y es que en cierre de fotografía Niels Van Zandweghe con tiempo de 7:31.96 venció al germano Jonathan Rommelmann, quien registró los mismos siete minutos con 31 segundos, pero apenas un poco más de milésimas.



En tercer lugar llegó López y detrás de él, Federico Gherzi de Italia, Ask Jarl Tjoem de Noruega y Samuel Motramm de Gran Bretaña.