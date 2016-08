El 'Piojo' no quiere confiarse

TIJUANA, Baja California(GH)

El estratega de Xolos Miguel Herrera , reafirmó que el objetivo de Tijuana es seguir sumando en casa, y el método para ello es evitar los excesos de confianza y demostrar el trabajo de la semana en cada partido.“Será un partido como todos con base a resultados, Pumas tiene un equipo sólido, conjuntado, tiene entrenador nuevo y será un partido interesante, donde tenemos que sumar puntos principalmente porque somos los locales”.Herrera reiteró que sí hay motivación por ocupar el primer lugar de la tabla, sin embargo, prefiere hacer elogios de ello cuando el equipo demuestre solidez permanente.“Es un resultado bueno de lo que se ha trabajado en la cancha, pero no hay que creernos tanto, ha pasado que hemos empezado bien y de repente se va abajo y no queremos confiarnos, queremos seguir mejorando con este equipo que es nuevo se podría decir”.El “Piojo” alabó el trabajo del timonel felino, Francisco Palencia, y dijo estar consciente del último resultado que tuvieron de 5-3 contra Monterrey, pero dejó en claro que cada partido es diferente y no será un rival fácil.