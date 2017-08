Xoloitzcuintles sub 17 vence a Pachuca

TIJUANA, Baja California(GH)

La categoría Sub 17 del Club Tijuana obtuvo su cuarto triunfo del certamen luego de vencer 1-0 a los Tuzos del Pachuca en el encuentro de la Fecha 7 de la Liga Mx- Apertura 2017 disputado esta tarde en el Estadio Caliente.



Al 32’, Ettson Ayón remató desde dentro del área para convertir el tanto con el que los Fronterizos se llevaron la victoria.



El Conjunto Tuzo estuvo cerca de igualar el encuentro tras una peligrosa llegada que el arquero Víctor Mendoza logró contener para mantener en ceros el arco Rojinegro (57’).



En tanda de penaltis, los dirigidos por el DT Raúl Chabrand acertaron los cinco disparos mientras que Pachuca erró en el cuarto tiro, por lo que el Club Tijuana se llevó la victoria.



Los Xoloitzcuintles llegaron a trece unidades producto de 4 triunfos, 1 empate y 1 tropiezo. El próximo 31 de agosto, la Escuadra Fronteriza disputará el partido pendiente ante Santos Laguna en el Mictlán (12:45 hrs Pacífico)



Alineaciones:

CLUB TIJUANA: 331 Víctor Mendoza (P), 345 Cristopher Torres (C) (36’, 332 Jesús Ramos, 334 Edwin Orozco, 356 Carlos Ley, 338 Emmanuel Haro, 343 César Castillo, 339 Ettson Ayón, 337 Kevin Navarrete, 353 Víctor Guzmán, 349 Carlos Ramírez DT Raúl Chabrand



PACHUCA CF: 341 Julio Galindo (P), 333 Sebastián Medellín (C), 183 Ángel Espinoza, 295 Víctor Mora, 344 Manlio Rivera, 198 Iván Beltrán, 336 Hardy Meza, 358 Salvador Martínez, 187 Cristian García, 339 Armando León, 351 Manuel Rodelo DT Francisco Cortéz