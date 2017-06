'Tri' espera a Alemania o a Chile en 'Semis'

KAZÁN, Rusia(Agencias)

México está en Semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017.



Tras venir de atrás por tercer partido en fila, la Selección Nacional está en la antesala de la Final, luego de superar y eliminar al anfitrión Rusia, que no fue nada sencillo en la Arena Kazán.



Alexander Samedov abrió el marcador al minuto 25, luego de un par de jugadas polémicas en el área, donde los rusos pedían penales. Sin embargo el árbitro no señaló la primera de Héctor Moreno y luego, tras revisar en el VAR, decretó que no había falta de Néstor Araujo.



Al minuto 30, Héctor Herrera sirvió para la llegada de Araujo, quien buscaba centrar a Diego Reyes, pero le salió un remate que se metió al arco ruso.



Rusia volvió a tocar la puerta con remate de Samedov pero el árbitro señaló fuera de juego cuando ya había anotado.



La valentía de Hiving Lozano dio frutos al 52', cuando un despeje de Herrera botó y el "Chucky" aceleró para ganarle la salida al arquero Igor Akinfeev, colocando el 2-1.



Yury Zhirkov fue expulsado al 68', sin embargo los rusos siguieron al frente en la Arena Kazán.



Las malas noticias para Juan Carlos Osorio, que mandó 10 cambios en su alineación titular, fue la lesión de Diego Reyes y la suspensión de Andrés Guardado.



El jueves, el Tricolor espera en Semifinales al líder del Grupo B, que ahora comanda Chile con 4 puntos, los mismos que Alemania pero con una mejor diferencia de goles.



Para hoy, La Roja enfrenta a Australia y la Mannschaft a Camerún.

Portugal espera al segundo del Sector B, tras pasarle por encima 4-0 a Nueva Zelanda.