Xolos supera con 3 goles a 1 al Querétaro

QUERÉTARO, Querétaro(GH)

El Club Tijuana ligó su segundo triunfo consecutivo tras vencer 3-1 a los Gallos Blancos del Querétaro en el marco de la Fecha 6 de la Liga Mx- Apertura 2017 que se disputó en la cancha del Estadio Corregidora.



Luis Mendoza (30’), Damián Pérez (31’) y Gustavo Bou (72’) fueron los autores de las anotaciones con las que los Xoloitzcuintles obtuvieron su primera victoria como visitantes, mientras que Jordi Cortizo (59’) lo hizo para los locales.



El cuadro queretano estuvo muy cerca de abrir el marcador al minuto 8’, cuando Aldo Arellano remató desde dentro del área, pero su disparo se fue por encima del arco.



Al 30’, Luis Chávez sacó un disparo de larga distancia que Luis Mendoza desvió para mandar el esférico al fondo de la portería y poner el 1-0 a favor de los Xoloitzcuintles. Un minuto más tarde, Ignacio Malcorra asistió a Damián Pérez quien logró concretar el 2-0 (31’).



En el minuto 59, Jordi Cortizo acercó a los locales con un remate desde fuera del área para convertir el 2-1. Los Gallos se quedaron con 10 hombres en el terreno de juego tras la expulsión de Yerson Candelo luego de una falta cometida sobre Damián Pérez (64’)



El Conjunto Rojinegro no bajó los brazos y al 72’ Gustavo Bou consiguió la tercera anotación del encuentro con un gran recorte. El encuentro culminó 1-3.



Tras el triunfo, los Xoloitzcuintles volverán a la Frontera para preparar siguiente duelo de esta doble jornada en el que los dirigidos por Eduardo Coudet recibirán a los Tuzos del Pachuca el próximo viernes 25 de agosto en el Estadio Caliente (19:00 hrs Pacífico).



ALINEACIONES:



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 6 Juan Carlos Valenzuela (C), 2 Alejandro Donatti, 15 Damián Pérez, 19 Emanuel Aguilera, 5 Damián Musto (75’ Enzo Kalinski), 22 Juan Carlos Núñez, 10 Ignacio Malcorra, 24 Luis Chávez (67’ Joe Corona), 26 Luis Mendoza (79’ Matías Pisano), 7 Gustavo Bou DT Eduardo Coudet



CLUB QUERÉTARO: 1 Tiago Volpi (P), 3 Miguel Martínez (C), 12 Jonathan Bornstein (76’ Camilo Da Silva), 25 Alexis Pérez, 6 Javier Güemez, 8 Aldo Arellano, 14 Luis Noriega (55’ Édgar Benitez), 19 Yerson Candelo, 28 Jaime Gómez, 30 Emanuel Villa (69’ Everardo Stum), 29 Jordi Cortizo DT Jaime Lozano



Amonestados: Damián Musto (5’), Aldo Arellano (22’), Damián Pérez (64’), Matías Pisano (87’)



Expulsados: Yerson Candelo (64’)