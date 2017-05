Avilés Hurtado lo dejó todo en la cancha

TIJUANA, Baja California(GH)



Lo dejó todo en la cancha. Avilés Hurtado confirmó que jugó ante Tigres, hasta donde el cuerpo le dio, ya que se resintió de una lesión en el abductor.



“La verdad no he estado al cien, terminé fatigado con el abductor, le di hasta donde pude y Miguel (Herrera) decidió sacarme”, expresó en zona mixta.



Hurtado completó 70 minutos ante los felinos, su salida despertó emociones contrastantes en la tribuna, aplaudido por algunos, silbado por otros.



Sobre los rumores que lo colocan en el América, el jugador colombiano dijo que no hay una oferta formal por sus servicios.



“No tengo ni idea, sólo escucho rumores, no tengo ofertas formales, mi familia y yo estamos muy contentos aquí”, dijo.



En lo único que piensa es en “estar en Xolos, tenemos contrato aquí, estamos muy contentos aquí”, recalcó.



Se despide con orgullo del certamen, pues el equipo buscó hasta el final el arco rival, “estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, el equipo se mató al final, no fuimos contundentes hoy, hay que levantar la cabeza y pensar en lo que sigue”, finalizó.