Guido calma rumores

TIJUANA, Baja California

El capitán de Xolos ante Tigres, Guido Rodríguez no pudo ocultar que se molestó consigo mismo tras dejar al equipo con diez jugadores a los tres minutos del segundo tiempo.



“El haber dejado a mis compañeros corriendo solos es lo que más me duele”, expresó el recién convocado a la selección argentina en zona mixta.



El futuro del jugador de 23 años de edad se encuentra en medio de rumores sobre un posible traspaso al América, situación que el contención desmintió. “Eso es mentira, yo no hablé nada con nadie, yo estaba metido acá”, dijo.



Acerca de las bajas que tuvieron en la zaga, el mediocampista destacó la labor realizada por los jóvenes Carlos Vargas e Hiram Muñoz.



“Fueron cosas que no nos ayudar (bajas), pero la verdad felicitó a los jóvenes que hicieron un gran trabajo”, finalizó.