Miguel Herrera se fue con un amargo sabor de boca

TIJUANA, Baja California(GH)

Miguel Herrera declaró que se fue con un amargo sabor de boca y que hasta ese momento no pensaba en su futuro, luego de que dijo durante el torneo regular, que una vez culminase la participación de Xolos, hablaría con la directiva sobre su futuro.



“Ahorita estoy aquí con ustedes, mañana no se va a que a pasar”, declaró a los medios de comunicación en rueda de prensa post partido. “No estoy pensando en eso”, recalcó.



“Estoy con la tranquilidad del esfuerzo, pero con una amargura por no conseguir el objetivo”, dijo sobre su sentir.



Asimismo, comentó lo que habló con los jugadores al terminar el encuentro, “sobre levantarnos, estamos cabizbajos, mañana nos juntaremos aquí (Estadio Caliente) a las once de la mañana, es un trago amargo”.



La expulsión afectó el potencial de sus dirigidos. “El primer tiempo, mientras fuimos once contra once el equipo demostró poder y superar a un rival mejor estructurado, el equipo intentó, corrió, mientras fuimos once vs once el equipo hizo un gran esfuerzo”, remarcó el estratega.



Hizo hincapié en lo mostrado por los jóvenes que jugaron en la defensa central, sobre todo en Carlos Vargas “me quedó con los jugadores jóvenes que demostraron que están en gran nivel. Vargas cada día se alcanza más, gran trabajo de los jóvenes, a pesar de la delantera que tuvieron enfrente”, concluyó.