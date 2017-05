Par de zarpazos letales para Xolos

TIJUANA, Baja California(GH)

Un gol de Javier Aquino en el segundo tiempo, terminó por cargar una losa más pesada que Xolos no encontró como revertir, significó el 0-1 y Jurgen Damm culminó la obra para el 4-0 global con el que los canes aztecas se despidieron de las semifinales del Clausura 2017.



Ante las bajas, Miguel Herrera mandó a una defensa central de corte juvenil al Estadio Caliente, con Hiram Muños de 21 años de edad y Carlos Vargas de 18; la ausencia del capitán Juan Carlos Valenzuela, hizo que Guido Rodríguez portará el gafete.



Ninguno de los dos equipos salió a especular en la primera mitad, aunque fueron los canes aztecas quienes más hicieron presencia con llegas de peligro y se llevó tarjetas amarillas que terminaron por pesar



La primera acción ofensiva importante fue al minuto 13, luego de un servicio por izquierda de Víctor Malcorra, que Milton Caraglio remató descompuesto de cabeza y Nahuel Guzmán alcanzó a mandar a tiro de esquina a pocos centímetros de la línea de gol.



Cerca de la media hora de juego, Henry Martín tuvo dos, la primera un remate desde afuera del área que pasó por encima del travesaño y en la siguiente jugada, Xolos recuperó Caraglió filtró para Martín, quien no pudo rematar cómodamente por la marca de Juninho, logró impactar, pero Guzmán desvió.



Para el segundo tiempo, “Tuca” Ferretti modificó a línea de cinco, e ingresó a Luis Advincula por Alberto Acosta y a Francisco Meza por Lucas Zelayarán.



El juego cambió para Xolos con la expulsión por doble amarilla Guido Rodríguez, apenas a los tres minutos del complemento, su compatriota Guido Pizarro descolgó y la única forma en la que lo pudo detener fue con una barrida en los linderos del área, que en un principio Jorge Duran no evaluó como de tarjeta, pero terminó por ceder ante los reclamos felinos.



A los 63’ André-Pierre Gignac aguantó en la banda derecha la marca de los defensas, dejó de tacón, hubo un rebote y Javier Aquino entró sin complicaciones al área por el sector izquierdo y definió pegado al poste con su pierna derecha para el 0-1.



Xolos modificó para intentar capitalizar, salió Hurtado para darle cabida a Paul Arriola y Luis Chávez tuvo minutos, en su lugar dejó el terreno Damián Pérez.



Los felinos aprovecharon la velocidad de sus elementos en un contragolpe que con Gignac tendido en el césped sintético por una falta, Dueñas no pudo concluir con Gibran Lajud vencido, luego de un servicio de Ismael Sosa.



En el último suspiro, Jurgen Damm culminó al primer palo una triangulación entre la ofensiva felina para ponerle un clavo más al ataúd.4-0.



Club Tijuana no pudo regalarle una alegría a su afición en el marco del sexto aniversario del ascenso del equipo a Primera División.