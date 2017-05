En busca de la hazaña

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos no tiene otra opción más que hacer una hazaña ante Tigres. Cuentan con bajas importantes y con una desventaja de dos goles ante Tigres, el equipo más dominante del tramo final del torneo.



El segundo episodio de la semifinal arranca a las 18:00 horas en el Estadio Caliente. Se ha confirmado que el Club Tijuana no tendrá a su capitán, Juan Carlos Valenzuela, quien cuenta con 40 juegos de experiencia en la Fiesta Grande.



Hasta el último entreno previo, Avilés Hurtado se encontraba en valoración con posibilidades de arrancar, aunque la de sus acompañantes en la búsqueda del gol, son una incógnita por las variantes que se puedan plantear.



En el medio campo, no se mencionaron modificaciones y en la defensa estarán los que quedan, ya que ha sido la zona más afectada por lesiones a lo largo del torneo.



En los más recientes cinco encuentros de los actuales campeones, han ligado cinco victorias, 18 goles a favor y dos en contra.



La historia de Xolos tiene una remontada en semifinales, fue en el torneo que justifica la estrella en el escudo del equipo, el Apertura 2012, con un 2-0 adverso ante León, sellaron su boleto a la final con un 3-0 en casa.



“Vamos a matarnos para darle la vuelta a esto”, sentenció el entrenador, Miguel Herrera.